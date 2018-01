Dømt stedfar tog flugten til tropeø

Manden, der blev dømt for overgreb på Jette Bitten Glibstrup, har afsonet sin straf på to et halvt års fængsel og er i dag bosat i udlandet.

Flugt: En dengang 53-årig mand fandt dommen "absurd", da han 29. juni 2005 ved retten i Thisted blev idømt to et halvt års ubetinget fængsel for seksuelle overgreb på en tidligere steddatter.

Såvel anklagemyndigheden som den dømte ankede, men han mødte ikke op 11. oktober 2005, hvor sagen ellers var plottet ind i kalenderen i Vestre Landsret. Den oprindelige straf blev derfor stadfæstet.

Godt to år senere - 4. december 2007 - bragte nordjyske.dk en artikel om, at den internationale politiorganisation Interpol nu havde udstedt en arrestordre på den dømte dansker med henblik på at få ham hjem til afsoning i Danmark.

Søgelyset blev primært rettet mod øgruppen Seychellerne ud for Afrikas østkyst, som han angiveligt havde sat kurs mod et par måneder efter domsafsigelsen i byretten.

I 2006 udgav den dømte mand en bog, hvori han blandt andet forklarede, at han droppede at møde op i Vestre Landsret, da han var utilfreds med sin nye advokat: "Alene via den noget træge kommunikation fik jeg en ubehagelig fornemmelse af, at jeg endnu en gang var dømt på forhånd, og så kunne det jo for så vidt være lige meget, om jeg var dér eller ej."

Et par år senere vendte han retur til Danmark for at afsone sin straf på to et halvt års fængsel, hvorefter han atter forlod landet.