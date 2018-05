Dødstrusler får formand for ulveforening til at trække sig

Lemvig: Efter kun 14 dage i formandsstolen for den nystiftede forening Ulvefrit Danmark har Kim Paulsen fra Lemvig onsdag valgt at trække sig.

- Ja, jeg har valgt at trække mig som formand. Jeg har fået trusler, der ikke er særlig rare og sammenholdt med det enorme arbejdspres, det kræver som formand, har jeg valgt at opsige stillingen, da jeg også har et fuldtidsjob som offentligt ansat, jeg skal passe, fortæller Kim Paulsen til TV 2 Nyhederne.

Truslerne kom i kølvandet på sagen om den ulv, der for nyligt blev skudt på en mark ved Ulfborg. Og ifølge den nu tidligere formand var det ikke af den muntre slags, de telefonopkald han fik som formand for foreningen.

- Jeg har modtaget to telefoniske trusler, hvor beskeden var klar: "Den ulv, der blev skudt i Ulfborg, det var din skyld - og det kan gå dig ligeså". Sådan lød det ordret i telefonen, forklarer han over for TV 2.

Kim Paulsen vil ifølge TV 2 Nyhederne fortsætte som menigt medlem af foreningen.