Det vil de radikale bruge penge på, og sådan vil de finansiere det

Det vil de bruge penge på

Besparelserne på de videregående uddannelser skal droppes. Der skal tilføres flere penge til folkeskolen. Den grønne omstilling skal opprioriteres. Og så skal kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen afskaffes. Det er nogle af de områder, hvor Det Radikale Venstre mener, at staten skal bruge flere penge.

Derudover skal der bruges penge på, at gruppen af ældre de kommende år vokser, og dermed også udgifterne til særlig ældrepleje og sundhed.

Sådan vil de skaffe pengene

Det Radikale Venstre vil først og fremmest bruge det overskud, der er i den danske økonomi de kommende år. Det såkaldte råderum. Men de mener ikke, at det er nok til at kunne dække udgifterne forbundet med deres politik. Derfor vil de hæve pensionsalderen. Morten Østergaard fortæller, at det f.eks. kunne være med et halvt år. Han vil dog for de særligt nedslidte skabe en ordning, hvor de vil kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid.

Derudover vil Socialdemokratiets gamle regeringspartnere også have mere udenlandsk arbejdskraft. I dag må en borger fra et land udenfor EU kun komme til Danmark og arbejde, hvis personen har et job med en årsindtægt på mere end 417.800 kr. Den beløbsgrænse vil Det Radikale Venstre sænke til 325.000 kr. Ifølge interesseorganisationen Dansk Industri, vil det kunne øge arbejdsudbuddet med 10.000 personer og give statens råderum ekstra to milliarder kroner.