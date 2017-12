Det store hit: Shampoo til træt og viljeløst hår

Johnny Madsen er ekspert i skingrende skøre indfald. Som f. eks. da han for nylig gik Calvin Klein, Hugo Boss og Christian Dior i bedene og udgav sin egen serie af kropsplejemidler i form af en sæbe, en deodorant og en hårshampoo til træt og viljeløst hår.

Det kom der et forrygende salg ud af. 25.000 enheder blev udsolgt på tre dage.

- For fanden altså, det var jo bare en joke. Nu har jeg i 30 år hørt på alt muligt om mit hår. Så sad vi nogle stykker en aften og snakkede om, ja, om den snak. Så fik jeg ideen: Jeg svarer sgu igen med en shampoo. Inden jeg fik set mig om, fandt vi også på det med håndsæben og en deodorant til et lynbad, som i min verden er sådan noget, man tværer uden på skjorten for lige at tage det værste, forklarer han.

Spørgsmålet er, om en kæmpeproduktion til det hungrende marked er på trapperne. Det er det ikke, hvis det står til Johnny Madsen selv.

- Jeg har meldt mig ud af det og overladt det til min art manager. Det må hun tage sig af, jeg gider ikke, for den måde, jeg har tjent mine penge på ... altså det begyndte på den hårde måde ved ambolten klokken tre om natten et eller andet sted. Så kan jeg sgu da ikke forlade mig på sådan noget pis. Altså, går det hen og bliver en kommerciel succes, må jeg donere pengene til et eller andet godt formål. Jeg kan ikke tjene mine penge på den måde, det kan jeg virkelig ikke.

- Hvorfor ikke, hvis det nu er en god shampoo?

- Det ved jeg ikke en skid om. Jeg har ikke prøvet den. Jeg har altid brugt Elvital, det er godt nok, så det bliver jeg ved med.