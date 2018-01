Det hårde gadeliv har bidt sig fast i provinsen

Jyske og fynske byer har fået 30-40 procent flere hjemløse på to år. Det barskere gadeliv med hårde stoffer, vold og prostitutionen er for alvor flyttet til provinsen.

- Vi har været vant til, at de mest markante udsatte primært var nogle, vi så, i de helt store byer. Men de er nu også i de lidt mindre byer. Trenden i hjemløsetallene er, at udfordringerne er stigende i byer som for eksempel Horsens, Fredericia og Esbjerg, siger Lars Benjaminsen og bemærker, at de store koncentrationer dog stadig er i de største byer.

- Der er nok mange, der tænker, at det er noget, der foregår i København, men sådan er det ikke mere. Der er udsatte alle steder, og stigningen ser vi i provinsen og blandt de unge, siger Jan Sjursen, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte, der taler de udsattes sag.

Intentioner undergravet

Regeringen og Folketinget har søsat planer for at få bugt med problemerne, men de har ikke virket, og Jan Sjursen har et bud på hvorfor:

- Hjemløsestrategierne har sådan set være udmærkede, men regeringen har samtidig undergravet de gode intentioner ved at skære i de udsattes indtægt ved at indføre kontanthjælpsloft og ungeydelse. Så kan de alligevel ikke kan få deres hverdag til at hænge sammen, siger formanden for Rådet for Socialt Udsatte.

Sjursen peger på, at der er en voksende gruppe af sårbare, syge og afhængige mennesker, som ikke kan klare de krav, der stilles til dem:

- Lige meget hvor meget, man pisker, kontrollerer og skærer i deres ydelser, så nytter det ikke, siger Sjursen.

I stedet vender de ryggen til systemet, og så lever de af at sælge stoffer, stjæle eller prostituere sig.

Dem møder Sanne Bjerggård, der driver Gadeteamet i Vejle, som hjælper unge hjemløse.

- Det er et barskt miljø. Banderne trækker i drengene, stofferne bliver vildere og billigere, og pigerne prostituerer sig. Og det er ikke sugardating for dyre Louis Vuitton-tasker og weekendture til London, nej, det er unge piger, der prøver at overleve, siger hun.

Den seneste tælling fra 2017 viser, at der er 1278 unge uden et hjem i Danmark. Det er dobbelt så mange som i 2009.