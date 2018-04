Det er den ultimative kontrol, når far dræber

Tirsdag blev to børn og deres far fundet døde i deres hjem i Stenstrup på Fyn. Poltiet formoder, at faren har slået børnene ihjel, hvorefter han har taget sit eget liv. Foto: Michael Nørgaard

En pige på seks år, en dreng på otte. En pige på tre og en dreng på fem. To gange på blot to uger har fædre gjort det ubegribelige. De har dræbt deres egne børn. Men hvordan kommer man så langt ud, og burde der ikke være advarselstegn? Avisen Danmark har spurgt psykolog og stresscoach Mette Kroier.

Det er ikke mere end et par uger siden, det skete sidste gang. To børn blev fundet døde i deres hjem i Kolding, dræbt af deres far, som efterfølgende begik selvmord. Tirsdag skete det igen. To døde børn på Sydfyn. Drabsmanden, deres far, tog sit eget liv. Men hvordan kommer man så langt ud, at man ikke bare tager sit eget liv - men også sine børns? - Der sker simpelthen en kortslutning i deres hjerner, fortæller psykolog og stresscoach Mette Kroier. - Og det er som regel en sammenblanding af flere uheldige omstændigheder, når faren - og det er det som regel - griber til mord og selvmord. Han kan være økonomisk presset, have mistet sit job eller på en anden måde have oplevet et tab af identitet, der føles så skamfuldt, at han ikke kan se andre muligheder end at slå både sig selv og sine børn ihjel, siger hun. Men hvorfor ikke "nøjes" med at tage sit eget liv, hvorfor også børnene? - De ser det som en barmhjertighedshandling. Nogle mænd kan også lide af en slags storhedsvanvid. Derfor tænker de: "Jeg er nødt til at slå børnene ihjel også, for de ville ikke få det godt, når jeg ikke er der." Så det er heller ikke kun for at skåne børnene, men fordi de her mænd mener, at de er Guds gave til menneskeheden.

Det er den ultimative kontrol. Det er jo Peter Madsen om igen. Det er den ultimative måde at føle sig mægtig på, når man har en brist i hjernen. Psykolog Mette Kroier

Den ultimative kontrol Ifølge Mette Kroier er det altså sidste udvej, når en far på den måde slår sine børn ihjel, før han tager sit eget liv. Drabet - eller drabene - er noget, han kan styre. - Det er den ultimative kontrol. Det er jo Peter Madsen om igen. Det er den ultimative måde at føle sig mægtig på, når man har en brist i hjernen. De her mænd beslutter på børnenes vegne, at de ikke skal være her mere. Det er der sindsygt meget kontrol i, siger Mette Kroier. Så har man simpelthen en form for brist, når man på den måde slår ihjel, eller ville alle kunne blive presset helt derud? - Nej, slet ikke. Vi er ude i en meget lille del af befolkningen, hvor deres overjeg, altså deres indre løftede pegefinger, ikke virker. Det er simpelthen nødvendigt, at de i forvejen har en brist. Det kan være en antisocial personlighedsforstyrrelse, altså psykopati. Om det er medfødt, eller om det er noget i deres opdragelse, der gør, at de er blevet kolde i det område af hjernen, der helst skulle være fyldt med omsorg, er ikke til at vide. - Men det er i hvert fald stenhamrende sikkert, at det ikke er alle, der kan slå ihjel, siger Mette Kroier.