Det bliver svært at slippe for regn i weekenden

Hvis danskerne skal finde anledning til at tænde grillen i weekenden, vil det nok mest være for varmen og hyggens skyld.

Fredag eftermiddag og aften vil muligvis byde på sensommersolstråler, mens lørdag bliver en plasket omgang.

Søndagen står også i nedbørens tegn i hvert fald frem til eftermiddagstimerne.

Det fortæller Dan Nilsvall, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Fredag morgen er der skyer over hele landet, og vi får også byger hist og her. Men så begynder det at klare op i Jylland med nogen eller en del sol. Omkring middagstid begynder de østlige egne også at få solskin, siger han.

- Især østpå kan det blive en ganske pæn fredag aften, men med temperaturer omkring 18 grader vil det nok føles køligt.

Lørdag bliver en rigtig våd affære.

- Det bliver i hvert fald ikke strandvejr. Snarere kedeligt sensommervejr med lufttemperaturer på 18-19 grader, siger Dan Nilsvall.

Regnen bevæger sig ind over den vestlige del af landet i løbet af natten til lørdag og forventes at brede sig til hele landet i løbet af dagen.

- Det klarer måske op sidst på dagen, men det bliver altså en meget våd lørdag, understreger Dan Nilsvall.

Lørdag aften forventer DMI også byger.

Regnvejret tager en pause natten til søndag, men bygerne vender tilbage i løbet af søndagen, hvor det bliver omkring 17-18 grader.

- Sammenlignet med lørdag er forskellen, at regnområdet passerer hurtigere hen over landet søndag, siger Nilsvall.

- Men søndagen bliver også blæsende med op til hård vind. Især i den vestlige del søndag aften.