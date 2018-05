Det bliver dyrere at udflytte statslige ansatte

Stykprisen for at flytte statslige medarbejdere ud i landet stiger, viser en opgørelse fra Finansministeriet.

De kommende udflytninger af statslige arbejdspladser bliver dyrere end de sidste udflytninger, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge Finansministeriets opgørelse vil den kommende udflytning, der skal være gennemført i slutningen af 2019, koste 550 millioner kroner.

Og selv om den sidste udflytningsbølge kostede 910 millioner kroner, er stykprisen per medarbejder, der skal flyttes, steget betragteligt.

Årsagen til prisstigningen er, at man ved den kommende udflytning vil bruge de erfarne medarbejdere, der ikke flytter med, til at hjælpe de nyansatte medarbejdere i provinsen i gang.

Det medfører en dobbeltbemanding i en periode, som øger prisen.

- Det bliver dyrere per styk, fordi vi har lært af den første udflytningsbølge. Erfaringerne viser nemlig, at man får det mindste afbræk i produktionen - tab af flyvehøjde, som jeg plejer at kalde det - hvis man benytter sig af sidemandsoplæring, siger innovationsminister Sophie Løhde (V) til Jyllands-Posten.

Helt konkret vil den kommende flytning koste 387.000 kroner per medarbejder, mens det ved den sidste udflytning kostede 250.000 kroner per medarbejder.

Anden bølge af statslige udflytninger rummer i alt 4000 job. Dog er hovedparten af dem nyetablerede job. Derfor er der blot tale om 1800 statslige stillinger, der fysisk skal skifte adresse.

Den overordnede erfaring fra sidste udflytningsbølge er ifølge fagforbundet Djøf, at hovedparten af medarbejderne vælger at blive i København frem for at flytte med arbejdspladsen.

Derfor er det en god idé, at dobbeltbemande stillingerne i en periode, mener Sara Vergo, formand for de offentligt ansatte i Djøf.

Hun understreger, at hun respekterer politikernes beslutning om udflytningerne.

- Men vi udfordrer den også, for jeg er ikke sikker på, at en halv milliard kroner er den fulde pris for udflytningen. Der gemmer sig masser af skjulte udgifter i så stor en proces, og det er svært at gøre omkostningerne ved et stort videnstab op, siger Sara Vergo til Jyllands-Posten.