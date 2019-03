Da 100 sygemeldte sig onsdag, valgte man at lukke Designskolen. Skolen åbner nu efter grundig rengøring.

Designskolen i Kolding er genåbnet, efter at man onsdag valgte at lukke ned for alle aktiviteter, da man modtog omkring 100 sygemeldinger samme dag.

Det skriver DR mandag formiddag.

Under den midlertidige lukning har en grundig rengøring fundet sted, siger kommunikationschef hos Designskolen Charlotte Melin til DR.

- Alle kontaktflader er blevet vasket med klorholdigt rengøringsmiddel, siger hun til DR.

Symptomerne i de mange sygemeldinger lignede hinanden, hvorfor man formodede, at der var tale om en smittefarlig virus. Derfor lukkede man skolen indtil mandag.

Symptomerne mindede om roskildesyge, men det er ikke blevet slået fast, hvilken virus der har forårsaget det voldsomme sygdomsudbrud.

- Vi ved ikke, hvad årsagen er, og det er ikke sikkert, at vi nogensinde finder ud af det, siger Charlotte Melin til DR.