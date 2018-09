Derfor vil kommunerne trække staten i retten: Forstå sagen på fem minutter

Nogle kommuner får kompensation

Fra 2019 bliver der i udligningen igen taget hensyn til udlændinges uddannelsesniveau. Derfor får en del kommuner primært i Region Hovedstaden nu mindre beløb i tilskud via udligningsordningen. Men for at undgå, at de kommuner blev ramt for hårdt, besluttede regeringen i maj, at 27 af landets kommuner fortsat skulle tildeles ekstra penge som kompensation for de tabte indtægter. De kommuner, der i årevis har fået for lidt i tilskud på grund af fejlen, får til gengæld ingen kompensation.

Den manglende kompensation til de kommuner, der har fået for lidt i tilskud, vækker vrede hos en lang række kommuner. Torsdag mødes 21 af dem for at drøfte, hvor mange af dem der vil gå med i et søgsmål mod staten.