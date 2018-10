Derfor holder du i kø i timevis ved lastbilulykker: Mange faktorer spiller ind

Det kan være frustrerende at sidde i kø i timevis på en grå motorvej. Særligt fordi det kan være svært at gennemskue, hvad den lange ventetid skyldes. Her fortæller tre centrale aktører ved en motorvejsulykke, hvad der sker i timerne efter et uheld - og hvorfor ventetiden måske bliver lang.

Lastbilulykker: Politiet, beredskabet og Vejdirektoratet er nogle af de vigtigste aktører på motorvejen, når uheldet er ude, og en eller flere lastbiler er indblandet i en ulykke. Rollerne er klare mellem de tre parter, og det er nødvendigt for kunne sikre ulykkesstedet. Det fortæller afdelingsleder i Vejdirektoratet, Stine Bendsen: - Alle ved, hvad de skal. Men politiet har ansvaret for selve uheldsstedet. Vejdirektoratets opgave er at rekvirere materiel som tavlevogne, ladvogne og kraner. Og så er vores hovedopgave også at oplyse andre trafikanter om, hvor uheldet er fundet sted, og hvad man kan forvente af ekstra rejsetid. Vores vigtigste opgave er at sikre, at der ikke sker følgeuheld. Vejdirektoratet har blandt andet et tæt samarbejde med DR, som løbende opdateres omkring uheldets omstændigheder. Det er også Vejdirektoratet, der sikrer, at udbydere bag navigationsanlæg modtager trafikinformationen. Men selvom de tre aktører forsøger at gøre arbejdet hurtigst muligt, kan det efterfølgende oprydningsarbejde på ulykkesstedet tage flere timer. Det er der flere årsager til.

Alle er interesserede i at få genåbnet motorvejen hurtigst muligt. Men det skal også være forsvarligt. Der er mange faktorer, der spiller ind. Det kan være meget kompliceret. Det hjælper ikke at redde én, hvis otte går til. Bent Hansen, indsatsleder hos Brand og Redning Sønderjylland

Undersøgelse af stedet Er en person i livsfare, eller er der nogen døde, skal en bilinspektør fra politiet ud til ulykken. - Han besigtiger uheldsstedet, laver en erklæring og det, der er nødvendigt for at udregne hastighed, placering af køretøj, skrid og bremsespor. Han laver alt, der er brug for at fastlægge, mens situationen er fastfrossen. Det kommer an på vejr- og vindforhold, hvor hurtig han er, siger Jesper Engelund, der er chef for hunde- og færdselscentret i Sydøstjyllands Politi. Derudover står politiet for at koordinere indsatsen ved ulykken. Mange faktorer spiller ind, og mange skal arbejde sammen, så det kan godt tage tid. - Præhospitalindsatsen tager tid. Men holder ambulancen der og arbejder på stedet, lukker vi motorvejen, så der ikke sker yderligere uheld. Det kan også være, vi skal vente på en vogn, som skal omlæsse noget, eller der er et forsikringsselskab, som vil have lastbilen løftet på en bestemt måde, siger Jesper Engelund.

Sikkerheden kommer først Det kommunale beredskab - også kaldet brandvæsenet - står for den tekniske ledelse. Og her kan der være mange ting, der skal tages hensyn til, fortæller Bent Hansen, der er indsatsleder hos Brand og Redning Sønderjylland. Det kan være alt fra miljømæssige hensyn til reddernes egen sikkerhed. - Alle er interesserede i at få genåbnet motorvejen hurtigst muligt. Men det skal også være forsvarligt. Der er mange faktorer, der spiller ind. Det kan være meget kompliceret. Det hjælper ikke at redde én, hvis otte går til. Ofte er det også andre ting, der spiller ind. Nogle gange må de vente på andre eller på det rette udstyr. - Hvis der for eksempel er en i livsfare, eller en er blevet dræbt, skal bilinspektøren ud og lave undersøgelser. Han er ikke altid i nærheden, så det kan godt tage en time, inden han er på stedet. Det kan også være, vi skal vente på udstyr, hvis det er nødvendigt. Det kan være kraner til at få lastbilen op eller sikkerhedsudstyr. Det kan også godt tage lang tid.

Olieudslip tager tid Netop ventetiden på kraner og andet materielt udstyr kan tage tid, erkender Stine Bendsen fra Vejdirektoratet. - Nogle ting tager ekstra tid at skaffe. Det gælder for eksempel materiel til at fjerne brændstof i en tankvogn. Eller en stor fejemaskine, hvis der er spredt glasskår ud over flere hundrede meter motorvej. Der kan man ikke bare lige tage en kost. Og det skal jo være sikkert, før vi kan åbne vejen igen, siger hun. Vejdirektoratet, der er ansvarlig for at få bjærgningsudstyr frem til et ulykkessted, har videregivet opgaven til Falck. Ifølge den aftale gælder det blandt andet, at det maksimalt må tage en time at få det specielle udstyr frem. Stine Bendsen nævner særligt ulykker med oliespild som nogle af de situationer, hvor oprydningsarbejdet tager lang tid. - Det så vi jo blandt andet på Sønderjyske Motorvej i mandags. Olie er svær at fjerne. Der skal for eksempel både en maskine til at hælde varmt vand ud over det, og derefter skal en særlig fejemaskine suge olien op. Men det tager lang tid, siger hun med henvisning til mandagens ulykke, hvor en tankvogn indeholdende metanol væltede lige syd for afkørsel 69 Haderslev Syd. Her var motorvejen efterfølgende spærret i næsten 10 timer. Netop nu og resten af 2018 kører et pilotprojekt på Fyn, hvor Rigspolitiet, Fyns Politi, Vejdirektoratet og beredskabet har særligt fokus på at håndtere motorvejsulykker med lastbiler hurtigere og bedre.