Det er i lyset, eller måske snarere skyggen, af den udvikling, at de danske landsholdsspillere ad flere omgange er kommet på kant med DBU.

Det ærefulde i som spiller at repræsentere sit land og de smukke visioner som organisation om at arbejde til gavn for dansk fodboldungdom er kraftigt suppleret af det benhårde og kontante hensyn, hos begge parter, til at få så mange penge som overhovedet muligt i kassen.

Flere sammenstød mellem spillere og union har været ganske krigeriske. Som for eksempel da spillerforeningen på landsholdsspillernes vegne for knap to år siden anlagde voldgiftssag i en aftalestrid - vandt sagen og indkasserede 2,85 millioner kroner fra DBU.

Den afgørelse har været med til at præge den aftale mellem DBU og spillerne, som gjaldt ind til i sidste uge, og som DBU vil have lavet om.

Den uforsonlige konflikt mellem DBU og spillerne gav i onsdags landsholdsdebut til en stribe spillere i betydelig afstand af store professionelle kontrakter.

Konflikten med karakter af ragnarok handler hverken om fodbold eller ære, men om hvem der må gøre brug af hvilke kommercielle aftaler hvornår. En strid, hvor parterne har samme mål: deres eget økonomisk bedste.