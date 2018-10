På grund af regnfattig sommer er gulerødderne så kolossalt store i år, at avlerne ikke kan få dem i poserne.

Mens befolkningen svedte og stønnede i den rekordvarme sommer, så kæmpede gulerødderne rundt om på de danske marker deres egen kamp for at suge vand til sig.

Og resultatet ses nu i form af rekordlange gulerødder på op til 35 centimeter.

- Gulerødderne er kolossalt lange i år. Omkring 25-30 centimeter i længden. Den længste vi har målt er 35 centimeter, siger Peter Thane fra Gulerodsgruppen om en af de pudsigheder tørkesommeren har bragt med sig, siger han til avisen Nordvestnyt.

- Idealmålene på gulerødderne er 20-22 centimeter. Vi kan ikke komme dem i poserne, når de er over 25 centimeter lange. De ryger til industri og bliver typisk skrællet i stedet, siger han.

Hos Gulerodsgruppen er de lange gulerødder en generel tendens på tværs af sorter, dog især Bolero og Brilliance.

Hos gulerodsavler Anders Biltoft Kristensen fra Lammefjorden er det også sorten Napoli, der har søgt ekstra dybt i jorden i år.

Han får pakket sine gulerødder hos Kenneth Olsen fra Lammefjordens Salgsselskab. Her vil man helst ikke have dem længere end 15-17 centimeter.

- Det er ikke nogen fordel, at de er så lange, og skal man pakke dem i etkilo-poser, skal de gerne være endnu kortere, supplerer Kenneth Olsen.

Selv om gulerodssorterne er vokset ud af poserne, så er det ikke noget, som udgør et økonomisk problem, fortæller Peter Thane.

- Længden er ikke et problem som sådan, for vi kan sagtens komme af med dem. Det er bare pudsigt, at de bliver så lange, tilføjer han til Nordvestnyt.

Ifølge ham, har den tidlige høst af gulerødder været fornuftig, også kvalitetsmæssigt, selv om vandet, eller manglen på samme har været en udfordring.

- Udbyttet har været en anelse mindre, men en katastrofe har vi ikke oplevet, siger Peter Thane.