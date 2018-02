Den røde stol: Trykket i Pinds stråle, flygtningefatamorganaet og kokainkørsel

Indland.

En gang imellem skal nyhedsugen lige løbe sig selv i gang. Det er som om mandags-aviserne ikke kan ryste weekenden af sig og kommer lidt forpjuskede ud af startboksen. I denne uge var det for eksempel historien om trykket i uddannelses- og forskningsminister Søren Pinds vandstråle, der blev ved med at trække overskrifter. Det er åbenbart et problem for ministeren, at vandtrykket i København er så lavt, at han har svært ved at skylle shampooen ud af håret. Problemet er så stort, at Pind lavede sin egen protestside på Facebook under overskriften: "Sæt vandtrykket op. Der er ikke mangel på vand i Danmark". Og det er da en sjov historie at arbejde med som journalist. Ind over ugen gav den for eksempel overskrifter som: "Minister i kamp mod slappe stråler", "Søren Pind i vandkamp" og "Ministers kamp deler vandene". Tø-hø fristes man til at tilføje.

Så kom der mere gang i den, da Socialdemokratiet i løbet af mandagen fik præsenteret deres udlændingeudspil, der blandt andet vil sætte en stopper for, at asylansøgere kan få deres sag behandlet, mens de er i Danmark. De skal ifølge socialdemokraterne sendes til en modtagelejr i for eksempel Nordafrika. "Retfærdigt og realistisk" hedder udspillet. Socialistisk Arbejderavis mente, at det skulle have heddet "Racistisk, gement og leflende". Den radikale leder, Morten Østergaard, mente, at udspillet kunne nøjes med at hedde "Urealistisk". - Det skriver sig ind i en lang historie i dansk udlændingepolitik i de seneste to årtier, hvor man før et valg stiller op med luftkasteller i stedet for at forholde sig til, at vi har nogle reelle problemer, sagde Morten Østergaard til DR. Det var især forestillingen om, at Danmark skal drive egne asylcentre i Afrika, der var svær at se for de fleste. Nogen frygtede, at store dele af Afrikas befolkning ville stimle sammen i centrene for at få asyl i Danmark. Men så let skulle det alligevel ikke være. Flygtningene skal ifølge Socialdemokraterne stadig tage turen gennem Nordafrika, over Middelhavet i en gummibåd og igennem køen af danskere med traileren fuld af tyske dåseøl ved grænsen i Padborg. Og først når de kommer dertil og siger "asyl", skal de sendes tilbage til en lejr i det område, de kommer fra. "Et fatamorgana - det lader sig ikke gøre", konkluderede Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth og uddybede til Ritzau: - På den korte bane er det et totalt urealistisk forslag, så jeg synes, det er at holde folk for nar at tro, at man kan skabe den her snupstagsløsning. Regeringen vil ellers selv gerne lave et nyt asylsystem, hvor man kun skal kunne søge asyl fra et såkaldt tredjeland, altså et land uden for EU, og ikke ved de europæiske grænser. Det står endda i regeringsgrundlaget. Måske er det derfor Venstre-manden føler sig på sikker grund, når han konstaterer, at Socialdemokratiet kommer med "fatamorgana-forslag".