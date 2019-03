Den politiske elite flokkes til Billund fredag

Et af de varmeste temaer i den kommende valgkamp bliver formentlig spørgsmålet om, hvordan man får bedre balance mellem land og by i Danmark.

I hvert fald er det påfaldende, at hele fire partiledere - inklusive to statsministerkandidater - kort før det forestående valg dukker op og taler i Billund, hvor Landdistrikternes Fællesråd holder årsmøde fredag.

Både statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), Mette Frederiksen (S), Kristian Thuelsen Dahl (DF) og Morten Østergaard lægger vejen forbi Sun-Airs hangar, der lægger lokaler til arrangementet.

Det er ifølge politisk kommentator Hans Engell et meget godt udtryk for, at partierne har fået øjnene op for vigtigheden af at tage landsbysamfundene alvorligt.

- Vi så ved folketingsvalget i 2015, hvordan Dansk Folkeparti tordnede frem i det sydlige Jylland og yderområderne.

- Det var i den grad en lærestreg. Ikke mindst for Venstre, men også for de andre partier, siger han.

Steffen Damsgaard er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han har også mærket, hvordan foreningens mærkesager har nydt fremme de seneste fire år.

Statslige arbejdspladser er blevet udflyttet i to omgange, der er oprettet nye uddannelsesstationer i yderområderne, og der er også skaffet bedre internetforbindelser via flere bredbåndspuljer.

Han tager på foreningens vegne gerne selv en del af æren for udviklingen.

- Vi lavede ved valget en strategi om at være tydelige med vores synspunkter i medierne, så vi på den måde kunne påvirke den politiske proces.

- Det har også været vigtigt for mig, at vi har været konstruktive og ikke har indtaget en offerrolle, og det, synes jeg, vi er lykkedes med, siger han.

Steffen Damsgaard fortæller også, at man frem mod valget vil gøre opmærksom på, at der fortsat er udfordringer på landet, der skal klares.

- Vi vil fra nu af og frem til valget give nogle indspark til, hvad det er for udfordringer, der stadig skal løses.

- Vi vil presse partierne til at love så meget som muligt i valgkampen, og så vil vi selvfølgelig holde dem op på det bagefter.

- Og jeg vil da opfordre alle, der bor i landdistrikterne, til at holde øje med, hvilke meldinger, der kommer fra partierne i valgkampen, siger han.

Men man behøver ifølge Hans Engell ikke engang vente på, at valgkampen formelt bliver skudt i gang.

- Vi har set det så sent som i forbindelse med debatten om regeringens sundhedsreform.

- Her har ord som nærhed, tryghed, det lokale været plusord. Mens alt, der har med hovedstaden og central styring at gøre, regnes som noget negativt, siger den tidligere minister.