Vi kender vore helte fra barndommens eventyr, amerikanske krigsfilm og moderne, danske krimiserier. Men hvad med demokratiets helte - hvem er de egentlig?

Ser man på nutidens mediedækning - særligt programmer på TV2 News eller DR - kan man få den opfattelse, at demokratiets virkelige helte er de utallige kommentatorer og meningsmennesker, som omkostningsløst har (u)kvalificerede meninger om alt mellem himmel og jord i den politiske verden, som de beriger os andre med. Der er ingen grænse for deres selvopfattelse, når det handler om at udlægge teksten og "berige" alle os andre med deres demokratiske oplysning til gavn for folket og demokratiet...

De fleste danskere ville imidlertid være chokerede over, hvor lidt disse kommentatorer og meningsmennesker reelt ved om sammenhænge i regeringen og de politiske partiers indre liv. Gætværk er en gylden vare her. Den er helt omkostningsfri, aldeles ubrugelig og letkøbt, når det gælder forståelsen af demokratiet og det politiske liv. Nej, disse typer er ikke engang i nærheden af at kvalificere sig til demokratiske helte.

Derimod er demokratiets virkelige helte de tusindvis og atter tusindvis af organisationsfolk i de politiske partier, som beredvilligt driver det demokratiske Danmark. De tegner medlemmer, sidder i bestyrelsen for den lokale partiafdeling, hjælper kandidater ved gadearrangementer, sørger for kaffe og kage, ophængning af plakater, deltager i interne partimøder, sender opmuntrings-sms'er og mails, når dagene for de valgte politikere ind imellem kan være udfordrende, og så viser de omsorg for den kandidat, der er deres. Alt for ofte får partiernes organisationsfolk ikke den tak og påskønnelse, som de fortjener, men det er i høj grad dem, der sikrer, at alt arbejdet i maskinrummet bliver udført, så alle os, der er folkevalgte til byråd, regionsråd og Folketinget, kan udføre det arbejde, vi er valgt til. Men intet af dette kunne lade sig gøre uden den grund-indsats, som leveres af partiernes talrige organisationsfolk, så Tak til jer, uanset hvilket parti I er medlemmer af.

Så til dig, der læser denne lørdagsklumme: Hvis du har drømt om at være en helt, så har du muligheden nu...

Hvis ikke du har været medlem af et parti eller aktiv i et parti, så overvej, om du ikke skylder dig selv og den danske demokratiske tradition at melde dig ind og gøre din borgerpligt i en periode. Der er nok af sure typer - på Facebook eller hos os lokalt - der sidder i deres små mugne huler og kun kan tale dårligt om de mennesker, der tager et ansvar på sig for det danske samfunds demokratiske udvikling. Den bedste måde at gøre dem til skamme på er ved at være aktiv og deltagende og derigennem vise, at et sandt demokrati består af mennesker, der tør tage et ansvar på sig, forandre deres samfund og gøre det i fællesskab, uagtet, at der ikke altid er tak til overs. Demokratiets styrke ses i den aktive deltagelse. Hverken i letkøbte kommentatorers udlægninger af politisk proces eller i afsendelse af skrivebords-svinere på Facebook.

Derfor Tak til alle jer, der får hænderne "beskidte" af det politiske arbejde - I er demokratiets virkelige helte - I ønskes en rigtig god weekend.