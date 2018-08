Dement familiefar blev voldelig: Vi var nødt til at flytte ud af huset

Emilie Jacobsen passede i fire måneder sin demente og voldelige far, efter hun sammen med sin mor og lillebror ellers var flyttet fra familiens hjem i Vilslev nær Ribe. Hendes far der gik fra at være hyggelig familiefar til en voldelig mand, de ikke kendte.

- Hjemmeplejen forsøgte at komme hjem til os. Den ene af dem blev slået en af de første gange. Efterfølgende fik de vagt på. Da far så dem, blev han rasende.

I 2015, 62 år gammel, fik Benny Jacobsen konstateret demens. Allerede inden da var han blevet utilregnelig. Over for både plejere og familien.

- Jeg mistede min far to år før, han døde. Han var ikke den samme mand mere. Det er det, der er så forfærdeligt med demente, de er sgu så utilregnelige, siger den i dag 24-årige datter.

I fire måneder var Emilie Jacobsen ansat hos Esbjerg Kommune til at passe sin far, Benny Jacobsen.

Hun sætter sig på hug og sørger for at kigge ham i øjnene. Manden, som engang var hendes far. Lige nu er Emilie Jacobsen ikke datter, men derimod den 62-årige mands plejer.

I januar 2016 fik Benny Jacobsen konstateret semantisk demens. En demensform, hvor ordene mister deres betydning, og hvor ens paratviden og almenviden forsvinder. Semantisk demens rammer folk helt ned til 40-50 års alderen, oplyser Nationalt Videnscenter for Demens.Sammen med sin demens havde Benny Jacobsen også den motoriske sygdom ALS. Sygdommen rammer de motoriske nerveceller i hjernen og rygmarven. Symptomerne på sygdommen er tiltagende muskelsvind i arme og ben samt, som det startede med Benny Jacobsen, tale- og synkebesvær. De fleste, der har ALS, dør inden for et par år. Kilde: sundhed.dk.

- Vi var simpelthen nødt til at flytte ud. Vi kunne ikke tvinge far på plejehjem, for det ville han ikke, og vi kunne ikke blive boende. Der var ingen anden udvej for os, siger hun.

For Benny var ikke længere den mand, familien kendte. Som tidligere bygningskonstruktør var han en mand, der var ferm med sine fingre og vant til at kunne ordne tingene selv.

- Han kunne godt finde på at stille sig bag os, når vi stod i køkkenet og lavede mad. Så kiggede han bare på os. Vi var bange for, at han havde taget en kniv fra skuffen, og hvad kunne han så finde på at gøre med den, spørger Emilie.

Også Bennys kone, Anita, søn, Victor og datteren Emilie blev udsat for slag fra den demente mand. I et sådant omfang at familien blev mere og mere utrygge ved at bo i hjemmet i Vilslev nær Ribe.

I dag og de seneste dage har avisen Danmark sat fokus på ansatte i ældreplejen, der arbejder med demente borgere. En undersøgelse foretaget blandt medlemmerne af FOA viser, at hvert tredje medlem er udsat for vold og trusler fra demente mindst én gang om måneden. Undersøgelsen viser desuden, at den rette tid til at varetage arbejdsopgaverne med de demente kan være med til at reducere voldsepisoderne. Avisen har talt med Heidi Møller Madsen, der er social- og sundhedsassistent i Varde Kommune. Hun har flere gange været udsat for hændelser med trusler og vold på arbejdspladsen. Avisen har desuden besøgt Fynsgade Plejecenter i Grindsted. Her har man haft succes med en række tiltag, der skal være med til at sætte fokus på forebyggelsen af voldsepisoderne, så de i fremtiden bedre kan undgås. Og så kan du møde Emilie Jacobsen fra Ribe. Hun og familien måtte flytte fra hus og hjem, fordi de ikke turde bo sammen med deres voldelige far, som ikke ville på plejehjem.

Kun Emilie og Victor

Tre gange i døgnet kom en hjemmesygeplejerske sammen med en vagt for at se til Benny Jacobsen, da familien var flyttet ud af huset. Det var kun, hvis Benny Jacobsen ville lukke dem ind, at de kunne hjælpe med mad og medicin.

- Dengang vi boede hjemme, og sygeplejerskerne kom forbi, forsøgte far at undgå dem. Han gik for eksempel ud og slog græsplænen. Vi havde den pæneste plæne i kvarteret, smågriner Emilie, mens hun trækker på skuldrene.

Men da familien flyttede ud, fik hjemmesygeplejerskerne ikke lov til at komme ind i huset. Det var kun Bennys søn, Victor, og Emilie, der kunne få lov til at komme ind til deres far.

Emilie Jacobsen er uddannet social- og sundhedsassistent og har arbejdet på et plejehjem på et demensafsnit. Derfor blev hun af Esbjerg Kommune ansat til at passe sin far fra november 2016 til februar 2017.

- Jeg var næsten den eneste, der kunne komme i nærheden af ham, siger Emilie, der i fire måneder, sørgede for, at hendes far kom i bad, fik mad og tog sin medicin. En opgave, der lå tungt på skuldrene af den unge datter.

- Jeg havde ikke mulighed for at være datter, når jeg var sammen med far. I stedet var jeg plejer. Det var et stort ansvar pludselig at stå med. Jeg var kun datter, når jeg var alene. Det var virkelig hårdt, siger Emilie.

- Jeg har arbejdet med demente, og dem havde jeg mange gode oplevelser med. Det havde jeg ikke rigtig med far. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det var, fordi jeg gjorde noget forkert og ikke gav ham den rigtige pleje. Jeg føler, jeg gik glip af mange gode oplevelser med ham, netop fordi jeg skulle være hans plejer og ikke hans datter, siger hun, og efter en pause fortsætter hun:

- Jeg så ham egentlig kun rigtig smile én gang, efter han blev meget syg. Og det var da han så en skål slik. Han var blevet til et barn. Det var ikke min far.

Det fik også stor betydning for resten af Familien Jacobsen, at Emilie passede sin far.

- Når jeg havde fri og tog væk fra min far, havde jeg ikke lyst til at gentage alt, hvad der var sket. Det blev mor selvfølgelig frustreret over. Hun ville jo gerne vide, hvad der var sket. Men det var bare hårdt at skulle igennem dagen to gange, forklarer Emilie.