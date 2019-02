Organisationen Danske Skoleelever roser regeringens nye talentindsats, der har fokus på de talentfulde elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Omvendt mener lærerne, at det ikke er nok til at gøre en forskel.

Med indsatsen, som undervisningsminister Merete Riisager (LA) præsenterede tirsdag, følger 65 millioner kroner fordelt over de næste fire år.

- Det synes vi, er et sindssygt godt initiativ, og der er kæmpe stor ros fra elevernes side.

- Det er vigtigt at huske på, at der er forskellige niveauer i landet, men vi skal altså også være gode til at understøtte dem alle, siger Sarah Gruszow Bærentzen, formand for Danske Skoleelever.

Der bliver allerede gjort meget for at yde støtte til de elever, der har brug for ekstra hjælp. Men nu er det altså også tid til at gøre noget for de fagligt dygtige elever, mener formanden.

- Det gælder både dem, der kan lide at terpe tysk, og dem med en krøllet hjerne der tænker kreativt.

- Det synes jeg, at man rummer og favner i det her udspil, siger Sarah Gruszow Bærentzen.

Mens eleverne er begejstrede for den nye indsats, mener lærerne til gengæld ikke, at det er nok til at gøre en forskel.

Ifølge Danmarks Lærerforening kræver det, at lærerne har mulighed for at tilrettelægge undervisningen, som er tilpasset sådan, at den gavner både de dygtige elever og de elever, der har det svært.

- Det er undervisningsdifferentiering, og det kan lærerne godt.

- Det koster bare, at der er ordentlig tid til at forberede undervisningen. Og der er den indsats, som ministeren kommer med her, ikke nok, siger Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening.

Foreningen tror ikke, at 65 millioner fordelt over fire år til både folkeskoler og ungdomsuddannelser er nok. Den så hellere, at der kom et generelt økonomisk løft til folkeskolen.

- Vi ser nu igen, at budgetterne falder mere, end elevtallet gør ude i kommunerne.

- Vi ved, at der ikke er lærere nok til, at de mange undervisningstimer, som eleverne skal have, bliver forberedt og gennemført så godt, som vi kunne gøre, siger Dorte Lange.

Foruden indsatsen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne vil regeringen samtidig investere 190 millioner kroner over de næste fire år i talentforløb for de særligt talentfulde studerende på videregående uddannelser.