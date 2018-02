Delebilen er fremtiden: Hver anden bilforhandler kan være væk om syv år

En epoke lakker mod enden. Millioner af bilejere vil i løbet af få år droppe ejerskabet og i stedet hoppe i biler, de leaser, abonnerer på eller deler med andre. Det viser en dugfrisk undersøgelse fra det internationale revisionsselskab KPMG, der en gang om året, af egen drift, tager temperaturen på autobranchen.

Undersøgelsen omfatter 907 topledere i autobranchen og 2154 bilister i 43 lande, primært europæiske. Den viser en forventning om, at i 2025, altså om blot syv år, vil antallet af bilforhandlere være reduceret med op til 50 procent, og at 55 procent af alle bilejere allerede i dag er indstillet på at indgå i en bildeleordning, hvis ellers udbuddet var stort nok.

- Det er det ikke endnu. Der er endnu for langt mellem de forskellige ordninger rent fysisk. Folk vil ikke bevæge sig over lange afstande for at kunne få adgang til en bil. Der er med andre ord er et kæmpe marked, som venter på at blive indtaget, for kunderne er på plads, siger partner i KPMG Danmark, Nikolaj Møller Hansen til avisen Danmark.

Tendensen skyldes, vurderer Nikolaj Møller Hansen, den stigende tendens til at folk bosætter sig i storbyerne.

- Med stadig flere mennesker i storbyerne, bliver det sværere og sværere overhovedet at have plads til egen bil her; desuden er der her ikke samme bilbehov til indkøb og pendling, siger han.