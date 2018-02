De upopulære specialer på medicinstudiet koster national lægemangel

Specialet i psykiatri er på listen over de upopulære specialer, når de medicinstuderende skal specialere sig efter endt KBU. Et faktum der tydeligt kan mærkes ude i Region Midtjylland og Region Syddanmark, hvor de lige nu mangler mange psykiatere. Arkivfoto: Frank Joe Hansen/Colorbox

Lige nu står Region Midtjylland og Region Syddanmark og mangler i omegnen af 50 psykiatere. Et faktum der sætter praktiserende læger og psykiatere sidestillende i problematikken om national lægemangel.

Psykiatere: En rundringning foretaget af avisen Danmark viser, at Midtjylland og Syddanmark lige nu står med et ønske om at ansætte hele 50 psykiatere mere i deres regioner, 30 i Region Midtjylland og 20 i Region Syddanmark. En kendsgerning der tydeligt indikerer, at det ikke kun er praktiserende læger, der er mangel på. Konsekvenserne er, at regionerne må tænke nyt. Nytænkning med de medicinstuderende i fokus. Selv udtaler studerende både forklaringer på udviklingen og løsningsforslag til at vende den og giver derved bud på, hvorfor specialet i psykiatri står på listen over de upopulære specialer.

Jobbet er ikke skabt til alle. Det kræver fantastiske kommunikationsevner og en tålmodighed over det normale. Medicinstuderende Karina Christensen

Vejen til speciallægestillingen og psykiatrien Den medicinstuderende kan kalde sig læge efter en treårig bachelor, en treårig kandidat og aflæggelse af lægeløftet.Derefter følger den kliniske basisuddannelse, KBU, som udgøres af to ophold på hver seks måneder (tidligere hed det turnus).



Efter KBU kan lægen vælge at arbejde som reservelæge i maksimalt fem år i én eller flere introstillinger, før speciallægeuddannelsen skal påbegyndes.



Sundhedsstyrelsen afgør, om specialet anerkendes, og om lægen kan få autorisation.



Slutstillingsbetegnelserne for lægeuddannelsen er praktiserende speciallæge, afdelingslæge, overlæge, ledende overlæge eller professor.

Regionalt overblik Med hjælp fra Region Midtjylland og Region Syddanmark har avisen Danmark forsøgt at danne et overblik over lægemanglen inden for psykiatrien i de to regioner. Region Midtjyllands situation er, at de lige nu mangler 30 psykiatere. Ifølge lægefaglig direktør i Region Midtjylland Per Jørgensen er situationen ikke optimal set fra et patientperspektiv. - Lægerne bør være mere involverede i de enkelte behandlinger og patientforløb, men det kan bare ikke lade sig gøre lige nu, siger han. Region Syddanmark står på sidelinjen og nikker genkendende til problemstillingen. Lige nu ønsker de at ansætte 20 psykiatere, dog udtaler de, at der lægges store kræfter i at kompensere for manglen. - Vi får udført arbejdet, som det ser ud lige nu, siger lægefaglig direktør for Region Syddanmark, Anders Meinert Pedersen. Begge regioner peger dog på, at det er hos de studerende, at den langsigtede løsning på lægemanglen skal findes.

Presset af seksårsreglen Årsagen til fravælgelsen af specialet i psykiatri har Søren Helsø, næstformand for Foreningen af Danske Lægestuderende, et bud på. Han fortæller, at det blandt andet skyldes de dårlige rygter, der cirkulerer om specialet. Samtidig fortæller han, at mange læger fravælger psykiatrien, fordi det medfører et tidspres mellem den kliniske basisuddannelse (KBU) og speciallægeuddannelsen (seksårsreglen). - Psykiatri er det tredje største speciale ud af de 39. Seksårsreglen, som bestemmer om du må være speciallæge i Danmark, gør, at de studerende ofte satser fuldt ud på deres førsteprioritet. Er psykiatri ikke et af disse, gør seksårsreglen, at der ofte ikke er tid nok til at snuse til dette speciale, hvis ens konkurrenceevne skal være i top, fortæller Søren Helsø.

Fokus på psykiatripraktik Snakken om dårlige rygter nikker medicinstuderende på 12. semester fra Syddansk Universitet, Karina Christensen, dog ikke genkendende til. - Min opfattelse er, at de studerende taler om de mindre gode oplevelser på de enkelte praktiksteder frem for at tale dårligt om selve specialet. Karina Christensen giver samtidig et bud på, hvad der skal til for at vende udviklingen. Hendes bud omhandler netop praktikstederne og deres måde at modtage de unge medicinstuderende. - Hvis et praktiksted skal tage godt imod os studerende, skal de gøre mere end at sætte os på en lytter. Karina Christensen kan samtidig heller ikke skjule sin respekt for psykiatere. - Jobbet er ikke skabt til alle. Det kræver fantastiske kommunikationsevner og en tålmodighed over det normale, fortæller hun.

Regionale tiltag Et øget fokus på selve praktikperioderne nævner Per Jørgensen fra Region Midtjylland også for avisen Danmark. Han understreger yderligere, at regionen arbejder ud fra flere tiltag for at løse manglen på psykiatere, men at det især er hos de medicinstuderende, at løsningen skal findes. - Det skal blive et speciale, der er attraktivt, og det forsøger vi alt for at gøre. Vores kampagne "Stærke hjerner, Varme hjerter" har arrangementer, der forsøger at åbne de studerendes øjne. Region Syddanmark forsøger sig også med tiltag og løsningsforslag. Både med de studerende i fokus og med kompetenceudvikling for øje. - Hvis vi skal tro på sundhedsstyrelsen, kommer vi til at mangle endnu flere psykiatere de næste 10 år. Derfor bliver nødt til at tænke nyt. Her kommer kompetenceudvikling og videreuddannelser ind i billedet. Eksempler på to af disse er Specialuddannelsen i psykiatri og Specialuddannelsen i psykiatri for sygeplejersker. Personalet bliver på den måde bedre klædt på til opgaver, der kan minde om arbejdet, som psykiateren foretager sig, siger Anders Meinert Pedersen.