De seks hovedpersoner i anklagemyndighedens sag mod Peter Madsen

Retsmedicineren

Christina Jacobsen

Overlæge på Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet. Færdig som læge i 2001 og var med på det danske hold af retsmedicinere og politifolk, der hjalp til efter tsunamien i Asien i 2004. Har i et interview med Alt For Damerne sagt, at det bedste ved hendes job er, at hun "får et indblik i alle samfundets lag. Man kan sige, at det oftere er den mørkere side, vi ser, men jeg synes egentlig, det giver et mere nuanceret billede af, hvordan samfundet også ser ud."