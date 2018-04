De rødeste faner gik på halv fredag den 13.

Fagbevægelse: Fredag var en blank og vårfrisk dag. Men der var langt til de smældende røde faner, da fagbevægelsens to hovedorganisationer, LO og FTF, fredag blev til én i Odense. Det var snarere et farvel til de klassiske røde faner, barkede næver og arbejderkampen.

Det er Klaus Jensen træt af. Han har været murer i 30 år, og siden 2012 har han været formand i Murerklubben under 3F Randers.

- Jeg sidder med en følelse af, at man har haft alt for travlt med at gennemføre en fusion, uden at man har fundet ud af, hvad vores værdier er. Hvad vi kæmper for, siger han.

Klaus Jensen lægger ikke skjul på, at han er imod fusionen, ligesom hele 3F var, indtil hovedbestyrelsen trådte sammen og ændrede indstillingen dagen før den historiske kongres.

- Jeg har svært ved at se, hvordan det offentlige og det private kan føre en fælles kamp, for vi er helt forskellige steder. De kæmper for at bevare en frokostpause, som vi ikke har. Som murer er man typisk på arbejde ni timer om dagen fra 7-16, og man har to halve timers pause, som man ikke får løn for, siger han.

Klaus Jensen frygter, at det er ved at være passé med den klassiske arbejderkamp de røde faner og store folkemængder 1. maj.

- Jeg er sikker på, at mine murerkollegaer nok skal møde op med fanerne, men det er svært at få de unge med. Siger man LO til dem, så ligner de spørgsmålstegn. Men jeg håber da ikke, det er slut med røde faner, siger han.