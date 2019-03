De kan vise vej og holde i hånd: Flere frivillige skal hjælpe med ekstraopgaver på sygehusene

Det vil være en gevinst for både patienter og personale, hvis endnu flere syd- og sønderjyder bliver frivillige. Det fremgår af udkastet til Region Syddanmarks nye politik for frivillighed, hvor der afsættes 3,5 millioner kroner til at ansætte seks nye koordinatorer. De skal sikre flere frivillige til regionens sygehuse.

Region Syddanmark: Det er dem, der læser avisen højt, viser vej og holder i hånd, når øjnene lukkes for sidste gang. Mennesker, der uden løn stiller op for at gøre livet nemmere for andre. De gør en forskel, og derfor lægger man nu op til at rekruttere endnu flere frivillige i Region Syddanmark.

I et udkast til regionens nye politik på frivillighedsområdet understreges det, at de frivilliges indsats gør en forskel for både patienter, personale og de frivillige selv, og at der derfor fortsat skal arbejdes på at udvikle området. Derfor anbefales det også, at der afsættes 3,5 millioner kroner til at ansætte seks frivillighedskoordinatorer. De skal blandt andet være med til at sikre, at endnu flere har lyst til at melde sig som frivillige.

- Det her oplæg skal være med til at få det frivillige arbejde til at spille. Forhåbentligt kan vi få rekrutteret endnu flere. Og så kan vi gøre den frivillige indsats endnu mere målrettet efter, hvad den givne borger har brug for, siger Ole Ryttov, der er sygeplejefaglig direktør i psykiatrien og formand for arbejdsgruppen bag udkastet.

- Man kan sige, at den her politik vil gøre det muligt at yde en frivillig indsats, uden det bliver for besværligt. En koordinator tager sig af det praktiske. Så kan man som frivillig koncentrere sig om det, man har meldt sig til, nemlig at gøre en forskel for en konkret borger, siger han.