De er helt på røven derovre: Brexit-nervøse briter hamstrer dansk toiletpapir

- Nogle kunder har været forudseende og begyndte allerede for flere måneder siden at bygge lageret op, og vi har også selv forsøgt at varsko vores kunder om, at vi forventer stigende efterspørgsel. Men vi mærker nervøsiteten tage til, så vi kan ikke helt følge i den takt, som ordrerne kommer ind lige nu, siger direktøren, som dog forventer, at det vil blive indhentet i løbet af foråret.

- Normalt er der en transittid på to dage, men nu tager det to til fem dage at få sejlet varer over. Godsmængden eksploderer, og DFDS har tilsyneladende svært ved at følge med efterspørgslen, fortæller Jørgen Thomsen.

- Brexit gør folk nervøse, og vi ser, at kunderne bygger lagre op. Man kan vel ikke fortænke dem i at være nervøse for forsyningslinjerne, når de bor på en ø og ikke ved, hvad der kommer til at ske, siger direktør Jørgen Thomsen, Skjern Papirfabrik.

1) Hav styr på forsendelsens referencenummer (Movement Reference Number). Ellers får chaufføren ikke adgang til godsterminalen.2) Sørg for at registrere en såkaldt "Safety & Security Declaration", som skal bruges som tolddokument ved både im- og eksport til/fra ikke-EU-lande.3) Husk at tage papirerne med i lastbilen. Chaufføren bør medbringe papirudgave af sine fragt- og tolddokumenter, så han er forberedt på inspektion.Kilde: www.dfds.com

Forventer Brexit-kaos

Hos DFDS Group er der stadig plads til at få sendt fragt til briterne, men informationschef Gert Jakobsen, at Brexit giver ekstra travlhed.

- Vi har ruter fra både Esbjerg og blandt andet Cuxhaven, og der er lidt forskelle, men jeg kan bekræfte, at vi har set en stigning i godsmængden til England, siger Gert Jakobsen, som glæder sig over, at briterne ser ud til at have fået udskudt deadline for Brexit en smule.

- Vores bedste råd til fragtkunderne er, at man bør forberede sig og sætte sig ind i de tolddeklarationer, som skal bruges, når England forlader EU. Vi forventer, at det kan blive kaotisk de første dage efter Brexit, men hvis man har sine toldpapirer i orden, burde det være til at overkomme. Og vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe kunderne, siger han.

Senere i år tager Skjern Papirfabrik hul på investeringer for 40 millioner kroner for at udvide produktionskapaciteten, så der håb forude - også for trængende briter - Brexit eller ej.