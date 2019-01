De Radikale: Socialdemokratiet er rene medløbere for DF

Socialdemokratiet stemmer for forslag om at sende kvoteflygtninge hjem og sætte integrationsydelsen ned.

Socialdemokratiet må gøre op med sig selv, om man ønsker De Radikale eller Dansk Folkeparti som støtteparti efter valget.

Sådan lyder det fra De Radikales integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen, efter Socialdemokratiet har meddelt, at man vil stemme for regeringens lovforslag L140.

Loven vil sætte integrationsydelsen yderligere ned og har som mål at hjemsende ikke bare flygtninge, der selv har rejst til Danmark for at søge asyl, men også de allersvageste flygtninge - de såkaldte kvoteflygtninge.

- Det er i modstrid med hele den argumentation, som Socialdemokratiet hidtil har haft i forhold til kvoteflygtninge. Det viser, at det er rent medløberi i forhold til Dansk Folkeparti.

- Socialdemokratiet går ikke ind for det her, men nu stemmer de for. Ydelserne sættes ned, det går de heller ikke ind for, men nu stemmer de alligevel for. Ønsket om integration pilles ud af loven over det hele. Socialdemokratiet siger, at de går ind for integration, men de stemmer alligevel for loven.

- Det ligner, at det alene handler om, at man ikke må være uenig med Dansk Folkeparti, siger Sofie Carsten Nielsen.

De Radikale har gjort det klart, at man efter valget vil have indflydelse på udlændingepolitikken.

Meldingen om, at Socialdemokratiet vil stemme for regeringen og Dansk Folkepartis aftale om flere hjemsendelser og lavere ydelser til folk, der har søgt til Danmark, gør det ikke lettere for de to partier at samarbejde efter valget.

- Socialdemokratiet må finde ud af, hvem de vil have som parlamentarisk grundlag. Hvis det er Dansk Folkeparti, så må de sige det, siger Sofie Carsten Nielsen.