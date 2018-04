De Konservative vil ikke lade hele DR blive til DR2

Naser Khader, De Konservatives medieordfører, ser jævnligt DR-succeser som "Den store bagedyst", "Hammerslag" og "Bonderøven".

Men hvis det står til et andet regeringsparti, så skal DR fremover ikke sende de tre tv-programmer. Det har Venstres medieordfører, Britt Bager, udtalt til Politiken forud for forhandlinger om et nyt medieforlig.

Khader vil ikke på samme vis konkret pege på programmer, som DR ikke skal sende, men han siger:

- Vi skal passe på, at ikke hele DR bliver til DR2. Public service skal ikke kun være nyheder og aktualitetsprogrammer.

- Public service skal også være oplysende på en underholdende måde, og public service skal kunne samle familien og flere generationer sammen.

- Derfor skal public service ikke hele tiden være noget, hvor man bruger hovedet. Man skal også kunne slappe af.

Kulturminister Mette Bock (LA) præsenterede torsdag regeringens medieudspil. Lørdag udtalte Bock, at hun ikke vil blande sig i, hvad DR skal sende.

Hun sætter blot rammer, sagde ministeren. Og rammerne for DR betyder, at DR skal spare 20 procent. Det er regeringen og Dansk Folkeparti allerede enige om, inden forhandlinger begynder.

Besparelsen skal indfases i de kommende fem år, så DR ender med at skulle spare sammenlagt 773 millioner kroner.

Forhandlingerne om medieforliget begynder på tirsdag.

Når et medieforlig er på plads, skal der laves en public service-kontrakt med DR.

I den forbindelse vil Khader gerne have DR til at komme med en liste over programmer, som DR kan undvære. Først derefter vil Khader blive mere konkret på DR's programudbud.

Britt Bager mener, at DR skal koncentrere sig om nyheder, debatprogrammer, dokumentar og børne- og ungeindhold.

Khader mener, at der er gode argumenter for, at "Den store bagedyst", "Hammerslag" og "Bonderøven" hører hjemme på DR.

- Jeg har hørt, at man i bagedysten insisterer på, at deltagerne kommer fra forskellige landsdele og taler forskellige dialekter. På den måde vises det, hvordan Danmark er mangfoldig, siger Khader.

"Bonderøven" viser seerne, hvordan man kan gøre tingene selv, og hvordan man gjorde tingene tidligere i Danmark, mener Khader.

Og "Hammerslag" viser seerne alle hjørner af Danmark, når ejendomsmæglerne skal gætte huspriser, lyder det fra Khader.