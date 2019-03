De Konservative har lukket Mette Abildgaards babysag

De Konservative har talt ud og lukket sagen om Mette Abildgaards baby.

Det siger partiformand og justitsminister Søren Pape Poulsen.

Det drejer sig om sagen, hvor folketingsmedlem Orla Østerby (K) har kritiseret partifællen Mette Abildgaard for at lave et mediestunt ud af en situation, hvor hun ikke fik lov til have sin baby med i Folketingssalen.

- Sagen er afsluttet for længe siden. Vi har haft en rigtig god snak på gruppemødet, og det er sådan, at man håndterer den slags ting, siger Pape.

Spørgsmål: Og så hører vi ikke mere om den sag?

- Det kan jeg ikke forestille mig, siger Pape.

Det var i sidste uge, at Abildgaard havde sin datter med inde i Folketingssalen i forbindelse med en afstemning. Men inden den fandt sted, måtte datteren sendes ud.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), mente ikke, at en baby skulle være til stede i salen.

Historien lagde Abildgaard ud på de sociale medier, og derefter kom der et hav af reaktioner fra nær og fjern - både fra borgere, politikere og meningsdannere.

Sagen brød Østerby sig ikke om. I en mail til folketingsgruppen skrev han ifølge Avisen.dk, at Abildgaards håndtering af sagen var meget dårlig.

- Hele Mettes mediestunt er efter min opfattelse manglende respekt for Folketinget, skrev Østerby blandt andet.

Abildgaard havde efter eget udsagn ikke regnet med at skulle deltage ved afstemningen.

Hendes mand, der har barselsorlov, havde ikke mulighed for at tage datteren det pågældende tidspunkt. Der var derfor tale om en særlig situation, mente Abildgaard.

I mailen, som Orla Østerby skulle have rundsendt, skrev han, at han næsten ikke kan klare at høre mere om den forurettede partifælle. Han opfordrede også Abildgaard til at stoppe sit stunt.

- Det kan godt være, det gavner hendes valgkamp i Nordsjælland - men det gavner ikke Det Konservative Folkeparti, skrev han.

I mailkorrespondance gav Abildgaard udtryk for, at Østerbys manglende opbakning ikke kom bag på hende.

Hverken Østerby eller Abildgaard er vendt tilbage på Ritzaus henvendelse om sagen.

Folketingets Præsidium har planer om at debattere regler om småbørn i Folketingssalen på sit næste møde.