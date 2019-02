'Date mig nøgen' sparker til det perfekte kropsideal og viser ar, folder og forhud prime time søndag aften

Når der er to nøgne deltagere tilbage skal programmets hovedperson selv smide tøjet, som 31-årige Mads her har gjort, før han endeligt skal vælge. Foto: Søren Kirkegaard/Strong/TV 2

Det er positivt, når TV2 Zulu viser nøgne og naturlige kroppe i bedste sendetid søndag aften i datingprogrammet "Date mig nøgen", mener næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund Helena g. Hansen, for vi trænger til at gøre op med forestillingen om perfekte kroppe. Men der mangler nu et par gode måtter, synes hun.

Tv-program. Fem nøgne kvinder foran en fuldt påklædt mand, eller fem nøgne mænd foran en fuldt påklædt kvinde. Det er i al sin enkelhed det, TV2 Zulu-programmet "Date mig nøgen" går ud på. De fem nøgne står i en slags boks, hvor de først kun kan ses fra navlen og ned. Den påklædte skal så hele tiden vælge en nøgen fra, og i takt med, at der bliver valgt fra, afsløres der mere og mere af de tilbageværendes kroppe. Når der er to nøgne tilbage, skal den fuldt påklædte selv smide tøjet for nu at vælge en sidste gang. Lyder det mærkværdigt? Måske. Men det får danskerne til at se tv søndag aften, for da første afsnit af "Date mig nøgen" løb over skærmen 10. februar, slog det med det samme seerrekord på TV2 Zulu. Mere end halvdelen af seerne i alderen 15-40 år, der så fjernsyn den aften, tunede ind på TV2 Zulu for at se datingprogrammet med nøgne mennesker. Hos Dansk Kvindesamfund håber de, at sådan et program med helt almindelige mennesker, der står splitter ravende i den bedste sendetid, kan rykke noget i især unge pigers selvopfattelse. - Vi lever i en tid, hvor vi bryster os af at have frisind, men den naturlige, mangfoldige krop har trange kår. Vi har et stigende problem med unge piger, der ikke har lyst til at gå i bad sammen efter gymnastiktimerne, fordi de tror, de ser forkerte ud og er flove over deres kroppe, så vi har nogle virkelig store udfordringer med den måde, vi som samfund anser kroppen i dag, fortæller næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund Helena G. Hansen.

"Date mig nøgen" "Date mig nøgen" er en dansk udgave af det engelske Channel 4-program "Naked Attraction", som efterhånden har fire sæsoner på bagen. Det er et datingprogram, hvor en påklædt mand eller kvinde skal vælge en date og står foran fem helt nøgne personer - typisk af modsatte køn.

De nøgne deltagere kan til at starte med kun ses fra navlen og ned, og her bliver en nøgen deltager valgt fra. Når der er fire tilbage, kan man se fra halsen og ned, og en deltager bliver valgt fra. Når der er tre tilbage, kan man se hele kroppen, og igen skal der vælges en fra, så vi nu er nede på to.

Når der er to nøgne deltagere tilbage, går hende eller ham, der skal vælge, selv ud og tager tøjet af, og de står til sidst nøgne overfor hinanden alle tre. Her skal der så vælges en sidste gang, og de to skal på date sammen. Med tøj på.

Amerikansk nypuritanisme Helena G. Hansen mener derfor, at datingprogrammet er tiltrængt i en tid, hvor flere og flere får kosmetiske reparationer i eller omkring kønsdelene, flere og flere bliver indlagt på grund af komplikationer efter for hyppig intim barbering, og hvor et ord som "analblegning" eksisterer. - Programmet kan forhåbentlig være et rigtigt fint indspark i forhold til den lidt mere mangfoldige og naturlige krop. Det mediebillede, vi ser af kroppen i dag, er meget snævert. Det er meget hvidt, det er meget ungt, og kroppene er retoucherede og photoshoppede. Samtidig er der denne her nypuritansime, der kommer fra USA i forhold til Facebook og Instagram, hvor det er forbudt at vise kvinders brystvorter. Det er også med til at forvrænge det billede, vi har af os selv, for det påvirker især unge mennesker negativt, siger Helena G. Hansen.

Et glatbarberet ideal Der, hvor "Date mig nøgen" i følge Helena G. Hansen til gengæld kommer til kort, er i forhold til diversitet. For nok er der nøgne og naturlige kroppe, men de er hvide, unge og for det meste glatbarberede, siger næstforkvinden: - Næsten alle kvinderne er barberede. Vi ser ikke nogen med naturlig kropsbehåring. Der er også en mand, der får sagt, at han ikke bryder sig om, når kvinder har kønsbehåring, fordi det er uhygiejnisk. Og det er altså forkert. Det er tværtimod hygiejnisk at have det. Alle må naturligvis se ud, som de vil, men når alle er barberede, er det så fordi man reelt ønsker det, eller er det på grund af et pres til at skulle passe ind i bestemt form? Man kan også se på mændene, at de enten barberer eller trimmer kønsbehåringen meget kraftigt ned. Det er et meget glatbarberet ideal. - Derudover foregår det i en meget etnisk hvid, heteronormativ ramme. Nu ved jeg ikke, om der kommer et program med lgbt-personer, men det kunne være godt, hvis der gjorde. Skal vi så ikke også have et program, hvor alle deltagere har fuld kønsbehåring? - Så sort og hvidt behøver det måske ikke at være, men jeg ville da gerne se det program! Jeg kan godt lide en god måtte, griner Helena G. Hansen.