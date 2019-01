En bred politisk aftale betyder, at det er slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer.

Danskernes drikkevand bliver fremover bedre beskyttet mod pesticider.

Det er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF blevet enige om i en aftale. Den blev præsenteret fredag.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Det skal blandt andet være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer. Aftalen er en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-21.

- Den seneste tids mange fund af pesticider i drikkevandet har bekymret mig og de øvrige partier i aftalekredsen, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Jeg er glad for, at vi står sammen om at beskytte drikkevandet og forbedre beskyttelsen af en af de mest værdifulde ressourcer, vi overhovedet har.

- Jeg er særligt glad for, at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer, og at vi nu får undersøgt grundvandet for langt flere stoffer, siger ministeren.

Kommunerne skal inden 2023 finde lokale løsninger for at stoppe brugen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder. Disse er statsligt udpegede områder omkring drikkevandsboringerne. Det skal ske i samarbejde med landbruget

Kan kommuner og vandselskaber ikke komme i mål med beskyttelsen mod pesticider nær drikkevandsboringer, kommer et generelt forbud mod sprøjtning. Det fremgår af aftalen.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er der tilfredshed med aftalen. Det siger præsident Maria Reumert Gjerding i en skriftlig kommentar.

- Det er helt enestående, at vi i Danmark kan pumpe grundvand op og drikke det uden at rense det først. Det er en unik ressource, som vi skal passe godt på.

- Derfor er jeg også uendelig glad for, at miljøministeren har landet en bred politisk aftale, som netop sikrer en bedre beskyttelse af vores drikkevand.

- Vi har kæmpet i mange år for netop at få indført et sprøjteforbud i de sårbare områder, hvor vi henter vores drikkevand op. Vi ved, at det er den bedste metode til at beskytte drikkevandet, vi overhovedet har, siger hun.