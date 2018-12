Danskerne vil købe nytårsknald for næsten en halv milliard

Det er ikke småpenge, som danskerne forventer at bruge på fyrværkeri, når salget begynder lørdag.

Godt 415 millioner kroner forventes fyrværkerisalget i 2018 at ende på ifølge en analyse foretaget af brancheorganisationen Dansk Erhverv.

Frem til 31. december er det tilladt at købe det farvestrålende krudt, som må fyres af i dagene fra 27. december til og med 1. januar 2019.

Selv om langt størstedelen af danskerne ifølge analysen ikke har tænkt sig at bruge penge på fyrværkeri, så er det cirka en fjerdedel af borgerne, der har sagt, at de vil handle krudt for næsten en halv milliard kroner.

Ifølge Michael Ostenfeld, chefkonsulent i Dansk Erhverv, så kan beløbet endda blive højere.

- Folk kan godt sige til analysen, at de vil bruge 500 kroner. Men når de så står i butikken, så kan der være et sæt, der koster 700 kroner, og så køber de det, siger Michael Ostenfeld.

Det købte fyrværkeri skal dog fyres af på et tidspunkt, og her skal man altså huske sikkerheden. Det slår Sikkerhedsstyrelsen endnu en gang fast forud for nytårsbraget.

- Selv om antallet af fyrværkeriulykker i Danmark er faldet markant over de seneste 20 år, er det stadig meget vigtigt for os at guide danskerne til at undgå ulykker.

- Derfor bruger vi mange ressourcer på at hjælpe både børn og voksne til at omgås fyrværkeri sikkert, siger Jan Møller Mikkelsen, vicedirektør i Sikkerhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Når salget går i gang lørdag, søsætter styrelsen samtidig en række kampagner, der især er rettet mod børn og unge mænd. Det er nemlig oftest dem, der kommer til skade med fyrværkeri.

Særligt skal man passe på med raketter og batterier, der ifølge Ulykke Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital giver de alvorlige skader.

Derudover skal man ifølge Sikkerhedsstyrelsen holde sig fra ulovligt fyrværkeri - heriblandt kanonslag.