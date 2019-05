Efter to mislykkede forsøg satser Rasmus Kragh på om kort tid at nå toppen af Mount Everest uden medbragt ilt.

Der er ikke en sky på himlen over Mount Everest denne eftermiddag.

Solen er skarp og kræver både solcreme med faktor 50 og tøj, der kan beskytte huden mod strålerne, når man bevæger sig op ad bjerget.

Rasmus Kragh sidder i en lille hytte - et tehus - i 5200 meters højde. Her er internetforbindelse.

Herfra kan han komme i forbindelse med omverdenen, når mobilnetværket svigter.

Det har taget ham en time at gå hertil fra den base camp, hvor han opholder sig, når han ikke klatrer og vandrer.

30-årige Rasmus Kragh har begivet sig op på verdens højeste bjerg, fordi han vil gennemføre det, som ingen dansker endnu har formået: Han vil bestige Mount Everest uden en iltflaske på ryggen.

- Det er i mine øjne den maksimale fysiske og mentale udfordring, du kan sætte dig selv over for: Verdens højeste bjerg uden ilt. Der er noget smukt i at møde bjerget i øjenhøjde.

- Man møder det på de præmisser, der er, og det er ens egen krop, der har båret én hele vejen op og ned igen, siger Rasmus Kragh.

Det er ikke første gang, han gør forsøget.

Både sidste år og forrige år kæmpede Rasmus Kragh sig mod den højeste bjergtop i Himalaya, men blandt andet dårlige vejrforhold satte en stopper for hans anstrengelser.

Begge gange måtte han opgive, da han var 250 højdemeter fra toppen.

- Alle de ting, jeg selv er herre over - min fysik og måden, hvorpå jeg vender min krop til højderne - er indtil videre optimeret.

- Det tyder på, at det kommer til at gå bedre end sidste og forrige år.

- Så jeg tror, dette bliver året, hvor det lykkes, fortæller Rasmus Kragh over et opkald via Messenger.

Han ankom til Mount Everest i midten af april. De seneste uger har han brugt på at træne og vænne sin krop til at være i højden, hvor indholdet af ilt i luften er væsentligt lavere end ved havoverfladen.

Hans iltoptagelse er blevet bedre end de foregående år, og hans hvilepuls er lavere, fortæller Rasmus Kragh.

Samtidig har han trænet sine muskler, så de er klar til at bære præcis det, som han og hans udstyr vejer.

Foreløbig er det planen, at han skal forsøge at nå toppen af Mount Everest midt i maj.

Hidtil har 17 danskere besteget det 8848 meter høje bjerg i Himalaya. Vel at mærke ved hjælp af medbragt ilt.