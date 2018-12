Dansker har billet til rumskib: Vi er tæt på det store eventyr

Drømmen om en tur i rummet er kommet et skridt nærmere for den danske finansmand og rumentusiast Per Wimmer.

Han har en billet til turistrumfartøjet "SpaceShipTwo", som torsdag gennemførte en vellykket testflyvning fra Californiens ørken og 80 kilometer op i atmosfæren til kanten af rummet.

- Det lykkedes os endeligt at komme helt op til rummet. Jeg er super glad og meget begejstret.

- Vi er i den sidste del af testfasen. Det betyder, at jeg er nu et kæmpe skridt tættere på at komme i rummet som astronaut, siger Per Wimmer.

Han fortæller, at der nu udestår en lang række test og opsendelser, inden at de amerikanske luftfartsmyndigheder i sidste ende skal vende tommelen op.

Han tør dog ikke sætte en tidsramme for, hvornår rumfartøjet er klar til at flyve ud i rummet.

Det er den britiske rigmand Richard Bransons rumselskab, Virgin Galactic, som står for opsendelsen.

Per Wimmer har betalt 250.000 dollar - svarende til 1,64 millioner kroner - for en billet til rummet.

Den 50-årige dansker er bosat i London, hvor han er indehaver af investeringsbanken Wimmer Financials.

Sideløbende med sin erhvervskarriere har han gennem en årrække forsøgt at komme i rummet.

Han håbede i flere år at blive den første dansker i rummet, men blev overhalet af den professionelle astronaut Andreas Mogensen i 2015.

Per Wimmer vil være en af de første privatpersoner, som kommer i rummet med SpaceShipTwo, hvis det bliver en realitet.

Drømmen om at komme i rummet betegner han som det ypperste.

- Jeg er pioner, jeg er eventyrer og har rejst i over 80 lande. Jeg har boet med indianerne i Amazonas-junglen, og jeg har sprunget i faldskærm over Mount Everest.

- Hvis man er eventyrer i det 21. århundrede, så er verden mere eller mindre opdaget. Den reelle grænse for en eventyrer er rummet. Det er opad, det er længere væk, siger Per Wimmer.

Selve rumrejsen vil efter planen tage udgangspunkt fra New Mexico i USA.

Der vil være otte personer om bord - herunder to testpiloter og seks astronauter.

Ifølge Reuters har over 600 personer betalt et depositum for en rejse. Blandt dem er skuespilleren Leonardo DiCaprio og popstjernen Justin Bieber.