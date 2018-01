Danske spædbørn går fri af fransk skandale om mælkepulver

Modermælkserstatningen, der mistænkes for at indeholde salmonella, er ikke blevet solgt i Danmark.

Spædbørnsforældre i Danmark kan med ro i sindet bruge modermælkserstatning i pulverform, der er købt i danske supermarkeder.

Det oplyser Fødevarestyrelsen til DR Nyheder.

Den franske mejerigigant Lactalis har trukket 12 millioner kasser modermælkserstatning tilbage fra adskillige lande på grund af mistanke om salmonella.

Men Danmark er altså ikke et af de lande, hvor den dårlige modermælkserstatning er blevet solgt.

- Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at danske spædbørn er blevet syge af produktet, som heller ikke er blevet solgt i Danmark, oplyser beredskabschef i Fødevarestyrelsen Nikolas Kühn Hove, i en mail til DR Nyheder.

Hvis danske forældre har været en tur i udlandet og i den forbindelse købt modermælkserstatning fra Lactalis, skal det smides ud, oplyser Nikolas Kühn Hove yderligere til DR Nyheder.

Lactalis har måtte trække deres modermælkserstatning tilbage i 83 lande verden over på grund af frygten for salmonella.

Det oplyser selskabets administrerende direktør, Emmanuel Besnier.

- Vi er nødt til at tage højde for omfanget af dette: Flere end 12 millioner kasser er berørt, siger han.

Det er første gang, at Besnier udtaler sig offentligt om sagen, efter at det familieejede selskab blev beskyldt for at forsøge at skjule salmonellaudbruddet.

Han tilføjer, at distributørerne ikke længere behøver at gennemgå produkterne for at finde det pulver, der kan være smittet.

- De ved, at alt skal fjernes fra hylderne, siger Emmanuel Besnier, som samtidig lover, at alle berørte familier vil blevet kompenseret.

Hundredvis af familier har lagt sag an mod Lactalis, fordi de mener, at deres børn har fået salmonellaforgiftning af Lactalis' modermælkserstatning.

Indtil videre har de franske myndigheder bekræftet 35 sygdomstilfælde, der skyldes salmonella fra pulveret. I Spanien og Grækenland bliver lignende sager undersøgt.