Danske planter og dyr får egen portal på nettet

Danmarks Artsportal er klar i 2020. Her kan naturinteresserede få overblik over planter og dyr.

Snart kan naturinteresserede gå på en portal på nettet og få et overblik over planter og dyr i den danske natur.

Danmarks Artsportal skal udvikles af Statens Naturhistoriske Museum og Miljøstyrelsen og skal samle offentlige og private data om de danske arter. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Portalen åbner i 2020.

- Det er et projekt, som mange museer og forskere har ønsket sig gennem de sidste 20 år, så det er en stor glæde, at vi nu kan komme i gang med artsportalen og skabe et unikt datagrundlag om arterne i Danmark, siger professor Peter C. Kjærgaard fra Statens Naturhistoriske Museum i meddelelsen.

Ifølge professoren kan portalen give et stærkt vidensgrundlag for, hvordan de forskellige arter lever og trives her i landet.

Der er afsat seks millioner kroner til portalen på finansloven. Derudover skal den finansieres med seks millioner kroner fra 15. Juni Fonden og 13,29 millioner kroner fra Aage V. Jensens Naturfond.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) glæder sig over udsigten til portalen, for der venter kæmpe oplevelser i den danske natur, hvis man ved, hvor man skal kigge, lyder det.

- Vi gør det også muligt at bidrage med observationer af arter rundt om i landet, siger Jakob Ellemann-Jensen i meddelelsen.

- Jeg har selv fisket og gået på jagt i mange år og synes, at det er en fremragende idé, at man som almindelig dansker kan forbedre andres naturoplevelser ved at fortælle om sine egne, tilføjer han.