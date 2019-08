Danske brandfolk skal bekæmpe naturbrand i Grønland

38 danske brandfolk flyver snarest muligt til Grønland i et af Forsvarets Hercules-fly.

Her skal de hjælpe det lokale beredskab med at bekæmpe en naturbrand, der har brændt siden starten af juli og som bliver ved med at ulme under jorden i det tørvefyldte område mellem Sisimiut og Kangerlussuaq i Vestgrønland.

Den danske håndsrækning kommer, efter at den grønlandske regering i weekenden så sig nødsaget til at bede om den.

Og når Grønland kalder, er Danmark klar, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Jeg mener, at det er vigtigt, at vi kan hjælpe og understøtte Grønland, når de beder om vores hjælp.

- Vi har et helt særligt bånd i rigsfællesskabet, og derfor er det også klart, at jeg er ekstra lydhør, når anmodningen om hjælp kommer fra Grønland, siger hun.

Ifølge chefen for Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen, Jens Oddershede, vil det danske bidrag bestå af 16 værnepligtige, 8 frivillige og 14 af Beredskabsstyrelsens fastansatte folk.

- Deres opgave bliver især at få etableret en standsningslinje, så vi kan få inddæmmet branden og undgå, at den spreder sig yderligere, siger han.

Hvis ikke branden inddæmmes, vil den kunne overvintre og brænde i måneds- eller årevis med alvorlige konsekvenser for mennesker, natur og dyreliv.

Beredskabsstyrelsen har afsat op til tre millioner kroner til missionen, der ventes at vare i alt 14 dage.

Den store naturbrand brød ud nær Sisimiut den 8. juli. Ifølge det grønlandske politi var det en rygeovn, der oprindeligt var årsag til flammerne.

Lokale brandfolk og frivillige har flere gange slået ilden ned, men gløder i tørvene får i kombination med kraftige vinde igen og igen ilden til at blusse op.

Senest blev to hytter natten til mandag opslugt af flammer i et område nordøst for Sisimiut, før det lokale beredskab kunne nå at reagere.

De danske brandfolk flyver til Grønland tirsdag eftermiddag.