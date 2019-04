Danske anmeldere: Storserie vender stilsikkert tilbage

Der var intet fyrværkeri i første afsnit af Game of Thrones nye sæson, men historien føres sikkert videre.

For første gang i to år var der natten til mandag føde til de seere, der har sultet efter nyt fra serien Game of Thrones. Ifølge de første danske anmeldere kan tilhængere roligt sætte sig til rette og nyde starten på seriens sidste sæson.

Berlingske giver åbningsafsnittet fem stjerner og roser seriens producenter for med en fast hånd at fokusere på seriens hovedhistorie uden for meget omsvøb.

- Faktisk er det et af de stærkere åbningsafsnit indtil videre i serien, fordi handlingen stort set udelukkende kredser om hovedplottet, og vi skal ikke længere forholde os til og forsøge at forstå kringlede politiske situationer på adskillige kontinenter, skriver Thomas Conradsen for avisen.

Åbningen var ifølge Ekstra Bladet en "sædvanlig sæsonpremiere", hvor "kortene blev delt ud, frem for egentlig spillet."

Avisen giver afsnittet fire stjerner og bemærker, at hvis serien har travlt med at få bundet en sløjfe på alle sine forskellige historier, mærker man det ikke som seer.

Ekstra Bladets anmelder Henrik Queitsch bemærker dog, at afsnittet ikke lever op til de massive forventningerne, der på forhånd var til seriens comeback.

Forventningens glæde kunne også mærke hos teleselskabet 3. Her bemærkede man klokken tre natten til mandag en tredobling i datatrafikken sammenlignet med samme tidspunkt sidste uge.

Serien har taget hul på ottende og sidste sæson. Der bliver tale om seks afsnit. De fire sidste bliver på omkring en time og tyve minutter.