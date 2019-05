Danske Nina udvalgt i Cannes: Jeg har fået noget uvurderligt

Nina Bisgaard er i Sydfrankrig for at skabe forbindelser, der skal komme dansk film til gode i fremtiden.

For de fleste, der har med film at gøre, er den årlige festival i Cannes et af årets højdepunkter. Men for producer Nina Bisgaard har festivalen de seneste par dage skabt enestående nye åbninger og muligheder for dansk filmproduktion.

Nina Bisgaard, der til daglig arbejder for Meta Film og Sam Productions, er nemlig blandt de 20 producere, der er udtaget til det europæiske program Producers on the Move.

Her får de stærkeste producertalenter fra hele Europa mulighed for at tilbringe nogle dage sammen under festivalen og skabe et netværk, så de i fremtiden kan lave projekter sammen.

- Det har givet mig en uvurderlig mulighed for at styrke samarbejdsrelationer til andre lande, og det er jeg meget taknemmelig for, siger Nina Bisgaard.

- Jeg kommer blandt andet hjem med flere projekter fra de andre producere, som de ønsker Meta Film om bord på. Så det styrker i den grad potentialet for europæiske samarbejder, og det har vi brug, hvis vi skal kunne løfte finansieringen af vores film, siger hun.

Nina Bisgaard har blandt andet stået bag spillefilm som "Sommeren '92" og den oscarnominerede "Grænse", der vandt prisen Un Certain Regard i Cannes sidste år.

Hun har også produceret Meta Films første engelske film, den oscarnominerede "The Wife", som gav Glenn Close en Golden Globe for bedste kvindelige hovedrolle.

Alle tre film har været såkaldte koproduktioner, hvor finansieringen ikke bare kommer fra ét land, men også er hentet i andre lande - i disse tilfælde i Sverige, Skotland og England.

Det er en måde at finansiere film på, som i den grad vinder frem, for jo flere steder, man kan søge om penge, jo større budget kan man få at lege med.

Der er et loft for, hvor mange penge man kan søge om i Danmark, og derfor er producerne nødt til at kigge udad. Ved at teame op med hinanden, kan de søge penge i flere lande.

- Filmen "Sommeren '92" producerede jeg sammen med Meta Film i et samarbejde med en engelsk producer som en koproduktion med Sverige.

- En af grundene var, at historien oprindeligt udspillede sig i Göteborg, så det var meget naturligt for os at gå ind i det samarbejde, siger Nina Bisgaard.

En film, der er sat op som en koproduktion, kan give produceren og filmselskabet adgang til de større europæiske støttepuljer. Her kan en film hente investeringer på op til en halv million euro, forklarer Nina Bisgaard.

Men koproduktioner handler dog ikke kun om at få flere penge i kassen. Det handler også om at blive dygtigere.

En koproduktion er nemlig ikke bare en finansiel men i høj grad også en kulturel udveksling. Det er ofte et krav, at der fra de involverede lande er medarbejdere og gensidig kreativ involvering på produktionen.

Det fører ofte til nye internationale jobmuligheder for både skuespillere, medarbejdere, manuskriptforfatter og instruktører, forklarer Nina Bisgaard.

- Samarbejdet på tværs af landegrænser er med andre ord helt essentielt for dansk films fremtid - ikke kun økonomisk, men også kunstnerisk.

- Det styrker hele vores filmbranche, når vi deler information og får mulighed for at producere de bedste film til markedet, siger hun.