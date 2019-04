Onsdag måtte danske F16-fly på vingerne ved den jyske vestkyst, da to russiske bombefly befandt sig på kanten af dansk luftrum.

Det skriver TV2, der har været i kontakt med Forsvarskommandoen.

Her bekræfter pressetalsmand Søren Lindhardt, at de to russiske fly af typen Tu-160 måtte afvises af to danske jagerfly.

- Vi har mødt to russiske fly ud for den jyske vestkyst, de kom ned nordfra, siger han til TV2.

Da flyene nåede britisk luftrum, måtte fly fra Royal Air Force i luften, og de britiske piloter tog billeder af russerne.

Det russiske forsvarsministerium bekræfter flyvningen på ministeriets hjemmeside, men kalder det en "planlagt flyvning" på 13 timer.

Ministeriet supplerer med billeder, der viser bombeflyene få følgeskab af danske F-16-fly et sted over Nordsøen.

Men ifølge Forsvarskommandoen er de billeder, russerne har lagt op som dokumentation for hændelsen 3. april, imidlertid ikke fra den pågældende dato.

- Vi kan se, at flyet på billederne ikke svarer til dem, vi sendte op, siger Søren Lindhardt til TV2.

Det er langtfra første gang, at danske jagerfly har måttet afvise og eskortere russiske fly, der har været nær dansk luftrum.

Hændelsen 3. april er tredje tilfælde i løbet af tre uger, hvor russiske bombefly har fløjet ned langs Norges kyst og langs den danske vestkyst.

I alle tilfælde har danske og britiske jagerfly reageret. Her er hændelserne foregået fredeligt, og på intet tidspunkt har russiske fly krænket dansk luftrum. Det bekræfter både Forsvarskommandoen og det russiske forsvarsministerium.

TV2 skriver, at de russiske Tu-160 bombefly er verdens hurtigste i aktiv tjeneste. De har Nato-rapporteringsnavnet "Blackjack".

Maskinen kan flyve med op til to gange lydens hastighed og medbringe atomvåben. Det har hidtil hørt til sjældenhederne, at denne flytype har fløjet nær dansk luftrum.