Danske Beredskaber advarer om sæson for naturbrande

Det kan komme som en overraskelse, at der allerede nu er risiko for naturbrande, oplyser Danske Beredskaber.

Selv om det varme sommervejr endnu ikke har bevæget sig ind over landet, så begynder sæsonen for naturbrande allerede nu.

Det oplyser Danske Beredskaber, der opfordrer borgerne til at være forsigtige og handle med omtanke, når de færdes i naturen.

Ifølge Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber, kan det komme bag på folk, at sæsonen i de tidlige forårsmåneder er i gang.

- Vi tror, at det måske er overraskende for en del borgere, at det allerede er nu, at man behøver at være ekstra betænksom, når man færdes ude i naturen.

- Det skyldes, at det endnu ikke er kommet dertil, hvor der er væde i vegetationen. Buskadser og træer har ikke nået at suge nok væske til sig, så det ikke er så letantændeligt, siger han.

Den tørre natur betyder, at folk skal være ekstra betænksomme og blandt andet ikke smide cigaretskod i naturen. Og så skal man også være opmærksom på vegetationen, der hvor man tænder op i grillen eller ukrudtsbrænderen, fortæller sekretariatschefen.

Opfordringen kommer også, efter at der sidste år var rekordmange naturbrande i Danmark, som var ramt af ekstrem tørke i hele landet. Tørken førte til, at der var afbrændingsforbud i dele af eller hele landet en stor del af sommeren.

Men på trods af forbuddet måtte beredskaberne rykke ud til 2508 naturbrande fra maj til og med august sidste år. I samme periode i årene 2013-2017 var der i gennemsnit 878 naturbrande.

Det viser tal fra Redningsberedskabets Statistikbank, som administreres af Beredskabsstyrelsen.

Bjarne Nigaard tror dog ikke, at det skyldes, at folk ikke var forsigtige under hedebølgen sidste år.

- Man kan selvfølgelig spørge sig selv, at hvis der ikke havde været den skærpede opmærksomhed sidste sommer, hvordan var det så gået?

- Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu begynder at huske på, at vi skal undgå et tilsvarende år, siger Bjarne Nigaard.