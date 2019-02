Dansk rapport: Sikkerheden er forbedret i dele af Syrien

Støjberg glæder sig over udvikling i Syrien. Dansk Flygtningehjælp bekymrer sig over regimets større kontrol.

Det er blevet mere sikkert at færdes i de områder i Syrien, som er kontrolleret af regeringsstyrker.

Især i Damaskus-provinsen, hvor hovedstaden ligger, er sikkerheden øget.

Det viser en landerapport, der er udarbejdet af Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp.

- Siden den syriske regering tog fuld kontrol over Damaskus-provinsen i maj 2018, er sikkerhedssituationen betydeligt forbedret, står der blandt andet.

Rapporten siger intet om, hvorvidt det er sikkert at sende flygtninge retur til Syrien. Den er lavet på baggrund af en mission til Damaskus i Syrien og Beirut i Libanon fra 16. til 17. november sidste år.

Den viser, at der ikke i samme grad som tidligere er krigshandlinger i de regeringskontrollerede områder. Det fortæller Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp.

- Forholdene er ændret siden den seneste landerapport fra foråret 2018, hvor der stadig var granater, der eksploderede i Damaskus og i udkanten af Damaskus. Det er anderledes nu, siger hun.

Formålet med missionen i november var at skaffe oplysninger om problemer ved asylansøgeres returnering til Syrien.

Hverken udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) eller hendes ministerium er involveret i landerapporterne. Alligevel begejstrer resultatet.

- Det glæder mig, at forholdene i dele af Syrien er forbedret.

- Det er nu op til udlændingemyndighederne at vurdere, hvilken eventuel indflydelse rapporten skal have på behandlingen af de konkrete asylsager.

- Herunder når der løbende opstår spørgsmål om forlængelse af eksisterende opholdstilladelser, siger hun i en pressemeddelelse.

Udlændingeordfører i Dansk Folkeparti Martin Henriksen mener, at rapporten nærmest blåstempler hjemsendelser af flygtninge til Syrien.

- I Dansk Folkeparti har vi igennem længere tid argumenteret for, at vi sagtens kan begynde at sende syriske flygtninge tilbage til Syrien. Og det bliver nu bekræftet af en officiel rapport, skriver han i en mail til Ritzau.

Men det er forkert forstået, mener Eva Singer. Hjemsendelser af flygtninge er noget, som styrelsen og ikke politikere vurderer.

- Det har hele tiden været en individuel vurdering fra Udlændingestyrelsens side. Den vurdering må vi se, om myndighederne har tænkt sig at ændre på på baggrund af de oplysninger, siger hun.

Selv om Eva Singer er glad for den større sikkerhed i landet, er hun bekymret over, at regimet har vundet en større kontrol og magt over territoriet.