Dansk beskæftigelse er millimeter fra at sætte rekord

Der var 2000 flere lønmodtagere i december 2017 end i måneden før, oplyser Danmarks Statistik. Det svarer til en stigning på 0,1 procent.

Dermed er beskæftigelsen kun millimeter fra alletiders rekord, som blev sat i marts 2008.

I december havde 2.721.000 personer et lønmodtagerjob, hvilket kun er 1100 under det højeste niveau nogensinde.

Hos arbejdsgiverne vækker den stigende beskæftigelse bekymring for, om de danske virksomhedsejere kan få de medarbejdere, de har brug for.

- Danske virksomheder har sjældent haft så meget brug for ekstra hænder, og det giver næsten historisk gode muligheder for at finde arbejde, siger chefkonsulent Jens Troldborg fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) i en pressemeddelelse.

- Vi skal skærpe vores beskæftigelsesindsats og sørge for, at flere ledige danskere griber den mulighed. Hvis beskæftigelseskurven skal fortsætte opad, bliver vi også nødt til at gøre mere for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, siger han.

Samme melding lyder fra Dansk Industri, som også ser behov for både at få flere ledige i arbejde og at tiltrække flere udenlandske medarbejdere.