Dansk Folkeparti vil have straffet danske syrienkrigere

DF's Pernille Bendixen mener, at danske syrienkrigere er så radikaliserede, at de ikke kan omvendes.

Skal danske syrienkrigere kunne få uddannelse og job i henhold til den såkaldte Aarhus-model, når de er vendt hjem til Danmark efter at have kæmpet for Islamisk Stat? Eller skal modellen lukkes og de hjemvendte syrienkrigere retsforfølges?

Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive vendt fredag under et åbent samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Spørgeren er medlem af udvalget Pernille Bendixen (DF), som ikke er begejstret for Aarhus-modellen.

- Jeg er helt med på, når vi taler om kriminalitet, at det giver god mening, at man skal have folk ud i samfundet igen.

- Men det her er ikke bare kriminelle, det er terrorister. Det er folk, der halshugger mennesker, og som har det værdisæt i sig, siger hun.

Aarhus-modellen, som blev lavet i 2007, har som formål at forebygge radikalisering og diskrimination, blandt andet gennem et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Østjyllands Politi og andre instanser.

Modellen er blevet rost, men den er også blevet kritiseret af blandt andet Dansk Folkeparti.

Partiet mener, at der skal slås hårdt ned på danske syrienkrigere, når de vender hjem.

- I min optik er de så radikaliserede, at de aldrig bliver samfundsborgere, siger Pernille Bendixen.

Dansk Folkeparti ønsker, at man skal kunne tage statsborgerskabet fra danskere, der for eksempel har kæmpet for Islamisk Stat i Syrien.

Det vil imidlertid være et brud på internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt.

Pernille Bendixen forventer da heller ikke massiv opbakning fra Inger Støjberg og Søren Pape Poulsen til Dansk Folkepartis holdning under fredagens samråd.

- Jeg regner desværre med at få det svar, at det er det eneste, vi kan gøre.

- At PET (Politiets Efterretningstjeneste, red.) har øje på de mennesker, og at man i øvrigt tror på, at de kan blive gode samfundsborgere bagefter, siger Pernille Bendixen.

Enhedslistens udlændingeordfører, Søren Søndergaard, går som udgangspunkt ind for, "at man forsøger at resocialisere eller afradikalisere folk", men han ønsker også danske syrienkrigere stillet til ansvar.

Ifølge Søren Søndergaard undlader Danmark af hensyn til Tyrkiet at samarbejde med de kurdiske selvstyremyndigheder i Rojava-området i det nordlige Syrien, "der har nedkæmpet og taget en del af de folk til fange".

- Vi forstår slet ikke, at Dansk Folkeparti ikke er meget mere optaget af det, men helt tydeligt accepterer, at man af hensyn til det islamistiske regime i Tyrkiet og Erdogan (Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, red.) ikke tør samarbejde med de kurdiske selvstyremyndigheder.

- Det er den helt store skandale i det her, siger Søren Søndergaard.