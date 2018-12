Dansk Folkehjælp uddeler flere julepakker end nogensinde før

En indsamling på 14,7 millioner i 2018 har givet landets største formidler af julehjælp, Dansk Folkehjælp, mulighed for at hjælpe 11.332 familier i år. Det er rekord.

Men samtidig har organisationen måttet afvise knap 4000 ansøgninger fra familier, der ellers var godkendte.

Derfor er organisationens generalsekretær, Klaus Nørlem, både glad for indsamlingsresultatet og frustreret.

- Vi må bare erkende, at opgaven har været større end vores rækkevidde. Det betyder, at der er et stort antal familier, som går forgæves igen i år, siger han.

Over de seneste år er mængden af uddelte julepakker steget hos Dansk Folkehjælp og en række andre organisationer i Danmark.

En anden stor julehjælpsformidler, Frelsens Hær, har også oplevet tendensen.

Her fortæller informationschef Lars Lydholm, at de foreløbige opgørelser viser, at man i år har modtaget i omegnen af 11.500 ansøgninger og uddelt mellem 8500 og 9000 julepakker.

Det er ikke rekord, men en fortsættelse af de seneste års høje niveau, meddeler Lars Lydholm.

Samtidig oplever Frelsens Hær, at deres ansøgere har færre penge at gøre godt med.

Begge organisationer peger på kontanthjælpsloftet som en medvirkende årsag til de mange ansøgninger.

Klaus Nørlem fra Dansk Folkehjælp henviser til en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der vurderer, at 43.648 danske børn er fattige.

Det er på niveau med antallet af fattige børn i 2009, hvor blandt andet finanskrisen var på sit højeste.

Klaus Nørlem mener, at der er sket et skifte i danskernes holdning til fattigdom.

- Jeg tror, at danskerne har taget julehjælpen til sig. Flere og flere anerkender, at der er fattigdom og ulighed i Danmark, siger han.

Julehjælpen hos Dansk Folkehjælp har en samlet værdi af 1500 kroner per familie og består af en kolonialvarekurv til 500 kroner, et gavekort til børnene til legetøj til 500 kroner og et gavekort til børnene til sportstøj til 500 kroner.

Familierne, der modtager julehjælp hos Dansk Folkehjælp, skal være enlige forsørgere på overførselsindkomst og have hjemmeboende børn under 18 år.

Alle ansøgninger bliver verificeret af de sociale myndigheder i ansøgerens bopælskommune.