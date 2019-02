Dansk Flygtningehjælp: Situationen i Syrien er markant ændret

Sikkerhedssituationen er ifølge Dansk Flygtningehjælp ændret markant over det seneste år i store dele af Syrien, hvor der er færre krigshandlinger og civile tab.

Udlændingestyrelsen er derfor klar til at forsøge at sende syrere hjem. Men det er fortsat usikkert trods afgørelsen, mener flygtningeorganisationen.

- Det er garantier for deres personlige sikkerhed, som er helt afgørende for, om flygtninge kan tage hjem, og om de vil tage hjem. Derfor skal det være en individuel afgørelse, siger generalsekretær Christian Friis Bach.

Onsdag kom det frem, at Udlændingestyrelsen nu vil gennemføre en række prøvesager, som skal afgøre, om det er muligt at sende syriske flygtninge retur.

I en årrække har det været fast praksis, at flygtninge fra Syrien fik opholdstilladelse. Men det ændrer styrelsen nu på.

Flygtninge fra Damaskus-provinsen i Syrien er ikke længere sikret ophold i Danmark. Det får betydning for personer fra provinsen, der er under den syriske regerings kontrol.

Asylansøgere, der kommer til Danmark fra denne provins, vil ikke længere automatisk få midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark på grund af krigshandlinger i område.

Risikerer de individuel forfølgelse eller overgreb, vil de dog stadig kunne få ophold i Danmark.

Christian Friis Bach har selv været i landet to gange over det seneste år.

- Da jeg var der for et år siden, kunne jeg stå på min altan og se bomberne, og da jeg var der nu, kunne jeg bo i den gamle by. Det er klart, at sikkerhedssituationen er markant ændret i Damaskus-området over det seneste år, siger Christian Friis Bach.

Helt specifikt vurderer både Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet, at antallet af kamphandlinger og civile tab i Syrien er "begrænset geografisk".

Dermed er asylansøgeres sikkerhed ikke truet alene af den grund, at de skal vende tilbage til Damaskus-provinsen.

Styrelsen vil også finde et antal prøvesager, hvor syrere har fået midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark, der kan tages op.

Ifølge Udlændingestyrelsen er der siden 2015 i 4700 tilfælde givet midlertidig beskyttelsesstatus, fordi det vil være farligt at vende tilbage.

Det står ikke klart, hvor mange der vil skulle vende tilbage til Damaskus-provinsen.

Christian Friis Bach peger på, at der ikke er mange flygtninge i Danmark derfra.