Dansende økokøer sendt på græs foran tusinder af danskere

Søndag klokken 12 er økologiske køer blevet sendt på græs på 59 gårde i Danmark. Den årligt tilbagevendende begivenhed har i år fokus på dyrevelfærd og klima.

For Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, er det vigtigt, at danskerne har mulighed for at opleve landbruget tæt på.

- Det handler om åbenhed og troværdighed og om den livsglæde, der ligger i at opleve de her dejlige dyr, når de springer ud på græsset.

- Den troværdighed, økologien er bygget på, kan man komme og se ved selvsyn, siger Per Kølster.

Sidste år mødte over 200.000 danskere op på gårdene for at opleve køerne danse ud på græsset.

Per Kølster gætter på, at lige så mange danskere i år har taget turen til gårdene for at opleve det, der også bliver kaldet køernes forårsfest.

- Interessen er faktisk enormt stor. Det er dyrene, der dikterer det. Og det er, fordi det er så åbenlyst, at der er en så stor livsglæde, og det smitter.

- Man kan simpelthen se på sådan en dejlig stor krop, når den danser på fire ben, at det er festligt, siger Per Kølster.

Han er ikke i tvivl om, hvorfor køerne ter sig, som de gør.

- Det kan kun forklares med én ting, og det er begejstring. De kan mærke, at foråret kommer. Det er fuldstændig som en galophest, der bliver sluppet ud af startboksen.

- De har kun én ting i hovedet, og det er simpelthen at komme derudaf og opleve græsset. Det er meget energifyldt, siger Per Kølster.

TV2 Østjylland skriver, at flere veganere er mødt op på gårde for at protestere. Aktivistgruppen Vegan Change mener, at dagen er én stor "Disneyficering" af dyrene i landbruget.

Det giver Per Kølster imidlertid ikke meget for.

- Det er en fuldstændig gedigen oplevelse af, hvad det vil sige at holde husdyr, så det må stå for deres regning, siger han.

Men veganerne er stadig velkomne på gårdene, understreger han.

- Vi deler en dagsorden, der handler om, at vi skal gøre noget ved klimaforandringerne. Og det er noget, vi som økologer tager enormt alvorligt. Derfor tager vi også deres reaktion alvorligt, siger Per Kølster.