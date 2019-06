Dannebrogsfarvet F-16 flyver landet rundt: Se hvornår det flyver over dig

Optimale betingelser for at spotte rødt og hvidt kampfly på himlen, forudser F-16-chef forud for aftenens tur.

Det tager knap to timer at nå hele landet rundt, når et dannebrogsfarvet F-16-fly sankthansaften letter fra flyvestationen i Skrydstrup.

- Vi flyver med en hastighed på cirka 650 kilometer i timen i cirka 600 meters højde over de store byer.

- Med det vejr, vi har i dag, er der gode muligheder for at se flyet fra landjorden, siger chefen for Fighter Wing Skrydstrup, oberst Uffe Holstener.

Det rød-hvide kampfly havde sin debut på Valdemarsdag sidste weekend.

Det var årsdagen for fortællingen om Dannebrog, der faldt ned fra himlen i Estland og hjalp de kristne danskere til en sejr over de hedenske estere.

Men vejret viste sig fra sin kedelige side med skyer, regn og sågar lyn og torden.

Derfor blev ruten lidt anderledes end planlagt sidste weekend.

Men søndag er der noget nær optimale forhold for at se det dannebrogsfarvede kampfly på en blå himmel.

F-16-flyet flyver under normale omstændigheder både hurtigere og højere.

Men søndagens flyvning er tilrettelagt, så man kan se flyet, mens man står ved sankthansbålet og synger Midsommervisen.

Tidligere har man malet halepartiet på et F-16-fly i forbindelse med kronprins Frederiks 50 års fødselsdag sidste år.

Her blev halen på flyet udstyret med et kongeligt monogram.

Da Danmark blev europamestre i fodbold i 1992, blev et kampfly af typen Draken malet i dannebrogsfarver.

Men det er første gang, at et helt F-16-fly bliver malet, fortæller Uffe Holstener.

- Det var en idé, der opstod for et lille års tid siden. Vi tænkte, at vi forud for 800-året for Dannebrog ville gøre noget specielt.

- Vi fik planen godkendt, og så har vi malet flyet, fortæller Uffe Holstener.

Det dannebrogsfarvede indgår i afvisningsberedskabet. Det er det beredskab, der går på vingerne, hvis fremmede fly trænger ind i dansk luftrum uden tilladelse til det.

Udover at indgå i afvisningsberedskabet skal dannebrogsflyet vises frem ved en række air shows i ind- og udland.

Flyet letter fra flyvestationen i Skrydstrup klokken 18 og returnerer knap to timer senere.