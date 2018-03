Danmarks største folkesygdom

Generalsekretær for Landsforeningen Bedre Psykiatri, Thorstein Theilgaard, ønsker at råbe politikkerne op i et forsøg på løse lægemanglen i psykiatrien. Ifølge ham kan løsningen findes i Norge, hvor de har held med at fordele arbejdet mellem psykiatere og psykologer.

- Først og fremmest, hvad er konsekvensen af lægemanglen, ifølge Bedre Psykiatri?

- Skåret ind til benet risikerer man som psykisk syg i Danmark at få en dårligere behandling. Det er en landsdækkende tendens og en realitet i hele landet. Samtidig er det ikke en ukendt problematik, og hvis vi ikke får sadlet om nu, vokser problemet.

- Hvorfor tror I, at medicinstuderende fravælger specialet i psykiatri?

- På en måde forstår jeg godt, hvorfor mange medicinstuderende vælger specialet fra. Det er ikke så mærkeligt. Selv i dag - i 2018 - kan de studerende møde medicinstudiet med et billede af psykisk sygdom som en kronisk sygdom, og når de så er gået medicinvejen med et ønske om at helbrede folk, er det jo klart, at det svækker interessen. Sådan er billedet bare ikke i virkeligheden. Et eksempel, man kan fremhæve, er, at en tredjedel af alle med den psykiske sygdom skizofreni bliver helbredt eller delvis helbredt. Derfor er det jo et problem, at de medicinstuderende fravælger psykiatrien på grund af en fordom, når psykiatri som speciale nok er det mest spændende og udfordrende set med lægefaglige briller.

- Hvad gør Bedre Psykiatri for at ændre det nuværende billede af psykiatrien?

- Vi forsøger at fremhæve de positive tilfælde. De tilfælde hvor en afdeling fungerer. Lige nu er der en risiko for, at det kun er det negative billede, der er fokus på. Derfor forsøger vi, i Bedre Psykiatri, at fremhæve de positive eksempler fra Danmark. Samtidig lægger vi også kræfter i at indsamle og inddrage ny viden om andre landes løsningsforslag og tiltag.

- Hvad er løsningen på lægemanglen?

- Hos vores nordiske venner i Norge kender de godt til problemstillingen om lægemangel blandt psykiatere. Som et led i en løsningsplan valgte landet derfor at satse på kompetenceudligning - med målet om at ligestille psykologer og psykiatere. Norge har derfor satset på troen på, at flere typer faglighed skaber en bedre behandling, og som en yderligere gevinst vil arbejdsbyrden udlignes mellem psykiatere og psykologer. Jeg synes, at Danmark skal se Norge som en inspiration til løsningen på lægemangel, for det ser ud til at virke. Vi skal tro på, at hvis man udligner arbejdet blandt flere typer faglighed, skabes der bedre behandlinger.

- Hvad er første step mod en løsning?

- Første step er en ny psykiatriplan på Christiansborg. Hvis vi får mere råderum, får vi også et større fokus, og det vil få en enorm betydning. Psykiske lidelser er Danmarks største folkesygdom. Politikerne skal derfor vågne op. Det handler om helt almindelige mennesker.