Danmarks første burkabøde går verden rundt

Den 28-årige kvinde, der fredag i Nordsjælland fik en bøde for at bære niqab, får international opmærksomhed.

Nyheden om den 28-årige kvinde, der som den første er blevet sigtet for at overtræde tildækningsforbuddet i Danmark, har fået international opmærksomhed.

Historien er blevet trykt i medier verden over. Fra amerikanske The New York Times, britiske BBC og tyske Der Spiegel til medier i Japan, Malaysia, Indien, Pakistan og Golflandene.

Nordsjællands Politi udstedte fredag en bøde på 1000 kroner til den niqab-klædte kvinde i Hørsholm Midtpunkt.

Det blev dermed den første bøde givet for overtrædelse af tildækningsforbuddet - i folkemunde kaldet burkaforbuddet - siden det trådte i kraft 1. august.

- En kvinde er blevet den første i Danmark, som sigtes for at bære slør for ansigtet i offentligheden, skriver BBC, som påpeger, at forbuddet er kritiseret af menneskerettighedsorganisationer.

En reporter fra nyhedsbureauet Reuters påpeger, at tildækningsforbuddet ikke direkte nævner hverken burka eller niqab.

- Til trods for det generiske ordvalg bliver loven i vid udstrækning fortolket som diskrimination mod danske muslimer og en krænkelse af kvinders rettigheder om religionsfrihed, skriver Reuters.

Ikke mindst har de danske protester, i forbindelse med at forbuddet trådte i kraft, fået stor bevågenhed fra internationale medier, der har trykt fotos og rapporteret fra demonstrationen i København onsdag.

The New York Times bragte en reportage fra demonstrationen, som beskrev, hvordan talrige kvinder med tildækkede ansigter gik sammen i en fredelig demonstration.

- De bar skilte med påskriften "fingrene væk fra min niqab" og "mit tøj, mit valg", skriver The New York Times.

Britiske The Independent bragte samme dag en beretning fra en dansk niqab-klædt kvinde, der skriver:

- Utallige står sammen for at protestere mod den nye lov i Danmark, som nægter kvinder som mig, der bærer niqab, retten til at iklæde os, hvad vi vil.

Frankrig vedtog et burka- og niqab-forbud i 2011 og var frontløber i Europa. Siden har Belgien, Østrig, Bulgarien og nu Danmark vedtaget lignende forbud.