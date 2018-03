Danmark og 15 andre lande drøfter nyt europæisk asylsystem

16 europæiske lande ser på muligheden for at oprette europæisk støttede modtagecentre i tredjelande.

Danmark og 15 andre lande har på embedsmandsniveau drøftet udviklingen af et nyt system, hvor man søger asyl fra europæisk støttede modtagecentre i tredjelande frem for i Europa.

Det fremgår af et folketingssvar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Det er udenrigsordfører Nick Hækkerup (S), som har spurgt ind til sagen.

Netop Socialdemokratiet præsenterede i sidste måned et udlændingeudspil. S vil blandt andet sende spontane asylansøgere til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland i eksempelvis Nordafrika.

I sit svar skriver Støjberg:

- Følgende lande har deltaget - sammen med Danmark - i uformelle drøftelser på embedsmandsniveau om udviklingen af et nyt system, hvor man søger om asyl fra et tredjeland frem for i Europa:

- Belgien, Estland, Finland, Italien, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Ministeren understreger, at "der har været stor forskel på intensiteten i disse landes engagement i samarbejdet".

Ifølge S skal det ikke være muligt at rejse til Danmark og bede om asyl, hvorefter man indkvarteres på dansk jord, mens ansøgningen behandles.

Asylsøgere skal i stedet sendes til lejre i eksempelvis Nordafrika. Her skal de vente på en afgørelse. Herefter bliver de sendt til en FN-flygtningelejr.

S har ikke sat navn på de lande, som kunne være oplagte kandidater til at huse modtagecentrene. Tunesien og Marokko har ifølge DR allerede takket nej.

Støjberg har til Berlingske i sidste måned udtalt, at hun ikke så noget banebrydende i S-forslaget.

Et nyt asylsystem er allerede noget, som regeringen arbejder på, udtalte hun.

Det modtages positivt i S, at 16 lande har drøftet mulighederne for europæisk støttede modtagecentre i tredjelande.

- Ministerens svar viser, at Socialdemokratiets forslag om at etablere modtagecentre i tredjelande ikke er så urealistisk, som nogle har villet gøre det.

- Tværtimod er det tanker, som der arbejdes med på tværs af Europa, siger Nick Hækkerup i en skriftlig kommentar.

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, bryder sig ikke om, at man fra lejre i Afrika skal kunne søge asyl.

- Det er en potentiel bombe under asylsystemet, hvis man kan søge asyl så nemt. Jeg er ærlig talt rystet, hvis det er korrekt.

- Og jeg håber da ikke, at Socialdemokratiet har de samme tanker, for så taler vi ikke om stramninger, men om massive lempelser, siger Martin Henriksen.