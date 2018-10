Søndag formiddag mistede Danmark et af sine største musik- og kulturikoner.

Og der er rigtig mange rundt om i landet, der vil hædre Kim Larsen og sende trubaduren afsted mod Vorherre med tasken fuld af musik, fest og farver.

I Odense, hvor Larsen tilbragte sine sidste 24 år, har eventfirmaet Empyreum Akademia og frivilligorganisationen Mit Odense arrangeret et mindeoptog fredag.

Man begynder i Munkemose klokken 18 og ender på Sortebrødre Torv.

Undervejs vil Kim Larsen-coverbandet En Lille Pose Støj spille minikoncert på Amfipladsen. Herfra går man i fakkeloptog til Løvstrups Vinstue, der var Larsens stamsted i byen.

I Aarhus har Steffen Petersen og Jannie Sicko sat et mindeoptog op fredag.

Deltagerne samles på Rådhuspladsen klokken 19. Herfra sætter man kurs mod Store Torv, hvor der vil blive sunget fællessang.

Steffen Petersen, den ene af arrangørerne, håber på et mindeoptog i Kim Larsens ånd.

- Jeg forventer, at vi får sendt Kim Larsen afsted med fest, farver, guitarspil og smil. Det tror jeg, han ville have ønsket, frem for at vi grædende og stille går gennem gaderne, siger Steffen Petersen.

Over 4000 har vist interesse på Facebook.

I København har Jeppe Bjørnberg Hansen og Camilla Christensen arrangeret et mindeoptog, der slutter ved Gammeltorv og Nytorv.

Man begynder ved Sofiegården på Christianshavn, hvor Larsen slog sine folder som ung. Herfra går man over Langebro for at mindes de gyldne Gasolin-dage i halvfjerdserne.

Foreløbig har over 8400 trykket "deltager", mens 31.000 er interesserede på Facebook. Det glæder medarrangør Jeppe Bjørnberg Hansen, men overrasker ham ikke:

- Kim Larsen er blevet kaldt nationalskjald, og er i min optik en kunstner i liga med H.C. Andersen og Søren Kierkegaard. Han har givet så mange danskere så meget, så jeg føler, at vi skylder ham en hyldest, siger han.

DR holder søndag stor mindekoncert, hvor Kim Larsen-numre bliver nyfortolket. Den bliver sendt direkte på tv fra klokken 19:30.